Ni Broncano ni Motos, el único talk show que importa está en Netflix y tiene a un adulto pegándose con 3 adolescentes

Nada elimina más gracia y frescura a la comedia que la sensación de convertirla en una cuestión de Estado. Si además metemos en la ecuación un formato un poco caduco como es el espectáculo del “late night”, tenemos los meses de exasperante conversación en torno a ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ que hacen flaco favor a ninguno de los dos.

No hay duda de que, entre elegir un formato más tradicional con olor a naftalina y un presentador que causa más irritación que gracia (además de tener ambiciones de líder de opinión) y uno que aboga por el caos controlado para darle frescura al formato, es preferible lo segundo. Aun así, y quitando momentos gloriosos como el episodio del ciervo, al programa de David Broncano le pueden las ganas de ser irreverente porque sí, no encontrando tanta regularidad en cómo aborda entrevistas o cómo se apoya en colaboradores. También es cierto que la característica del programa diario hace más complicado encontrar cierta regularidad e ideas ingeniosas todo el rato.

Pero resulta que la revolución que prometía ‘La Revuelta’ es posible y, para colmo, está para ver en Netflix. Se trata de ‘Estamos todos en directo’, el talk show que presenta el cómico John Mulaney que continúa su particular experimento de late night/especial de comedia en directo para dicha plataforma que fue ‘Estamos todos en Los Ángeles’. El cómico presenta la mejor vuelta de tuerca al formato y la mejor versión de hacer un “caos organizado” a base de casi no hacer nada que parezca novedoso.

Un programa vivo

Las estructuras son bastante familiares, y los pilares fácilmente identificables. Mulaney es presentado por nada menos que uno de los mejores actores secundarios de todos los tiempos como es Richard Kind, que ejerce también como segunda pata y también mascota del programa (más que un robot repartidor de snacks que aparece en cada programa, que también adquiere cotas de personaje secundario). El comienzo es con un monólogo inicial que, en vez de apoyarse en la actualidad como hacen todos, lo hace desde cosas que le pasan o le interesan en su vida diaria y le aplica su particular perspectiva y manera de ejecutar el monólogo de stand-up.

El orden de la estructura que sigue es variable, pero se guía por la misma directriz que el monólogo inicial y que es clave de su éxito: todo es extensión de algo que interesa al presentador y creador, que por otro lado es quizás el mejor cómico actual. Con un tema central para cada programa, que incluye cuestiones como prestar dinero a la gente, los huesos de los dinosaurios en los museos o si Mulaney debe hacerse una operación de cadera, se traen a una serie de invitados variados, incluyendo principalmente cómicos con los que John tiene relación, gente del cine o de la música que admira y también alguien que tiene experiencia en el tema en cuestión (esto incluye traer a una niñera de 16 años para tratar el tema de la adolescencia).

Mulaney no se busca a gente que tiene cosas que promocionar, y generalmente no les hace más que una pregunta o dos en todo el programa. Y estas suelen tener carácter personal, pero siempre que se puedan conectar con el tema central. Al final acaba siendo mas exhaustivo preguntando cosas a las llamadas telefónicas que va cogiendo durante el programa junto a los invitados, dejando que comentarios o anécdotas disparatadas lleven el episodio a territorio inexplorado. La máxima constante en esta parte del talk show es que acabe preguntando a los que llaman qué clase de coche conducen.

‘Estamos todos en directo’: lo personal y John Mulaney

La frescura de ‘Estamos todos en directo’ se acaba preservando gracias a esta manera de dejarse llevar por la situación y el caos bienintencionado, a pesar de que Mulaney insiste que esta es su versión de “hacer un programa ordenado”. Este hilo fluido acaba arrancando tantas risas como una serie de sketches elaborados con un formidable equipo de guionistas, y fascina tanto como una serie de actuaciones musicales destacadas con artistas o grupos de registros variados.

Otro elemento diferencial, incorporado en esta nueva versión del show con respecto a ‘Estamos todos en Los Ángeles’, es la capacidad de aprovechar su carácter limitado (doce episodios) para plantar algunos hilos narrativos que eclosionen en momentos épicos. Desde introducir el reto de hacer una diagonal perfecta a través de poner en fila a una serie de hombres de diferentes alturas hasta el muy esperado combate que el propio Mulaney realiza contra tres adolescentes de 14 años, planteado por los guionistas y que se comenta de manera recurrente durante varios episodios hasta que se produce en el épico final de temporada.

No es que plantee una nueva dirección que sea replicable, pero es justo lo que hace especial a ‘Estamos todos en directo’. Está recogido en una plataforma, pero cada episodio parece algo espontáneo que no se va volver a producir. Es televisión de buen nivel en el espacio que más se enorgullece de no hacer televisión tradicional. Sólo ver a Mulaney y Kind interaccionando es motivo suficiente para querer ver cada episodio.

