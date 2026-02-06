Es uno de los mejores animes de la historia, y quiere regresar a lo grande con el remake de uno de los arcos más aclamados por los fans

Cuando hablamos del mejor anime de la historia, Frieren: Beyond Journey's End' y 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' lideran siempre la lista por derecho propio, aunque entre todos los animes que han sentado cátedra se solemos ignorar muy injustamente a uno: 'Gintama'.

Un aniversario por todo lo alto

Y es que si nos fijamos en la lista de los animes mejor valorados, 'Gintama' aparece muy consistentemente con todas sus diferentes series, con la temporada emitida en 2021 en el séptimo puesto. El anime, que ha dejado huella por su humor irreverente y sus maravillosas parodias, cumple 20 años este 2026, y la mejor manera de celebrarlo es con una película para cines: 'Gintama: Yoshiwara in Flames', que servirá de remake para uno de los arcos más apreciados de la serie.

En concreto, se volverá a contar la trama de los episodios 139 a 146 del anime de 'Gintama', ambientado en un barrio rojo clandestino y con un toque un tanto más oscuro e intenso para lo que suele ser la serie.

Ahora bien, no se tratará de una recopilación al uso simplemente editando lo que ya se vio en televisión en su momento, ya que se han vuelto a animar muchas secuencias, habrá nuevas escenas e incluso se incluirá a un nuevo personaje doblado por Kappei Yamaguchi (Usopp en 'One Piece'). Un remake en toda regla para volver a narrar este arco de Yoshiwara.

Por ahora el tráiler más reciente pinta bastante bien, haciendo mucho hincapié en las escenas de acción y en el enfrentamiento entre Kamui y Housen. Porque 'Gintama' también puede tener sus momentos bien épicos, y se ve que el director Naoya Ando nos lo quiere recordar.

En Japón planean un estreno a lo grande para 'Gintama: Yoshiwara in Flames', que llega a los cines nipones el próximo 13 de febrero e incluso contará con una versión en IMAX. Por ahora nos sabemos nada concreto sobre la distribución internacional, aunque viendo que Crunchyroll se ha encargado de traernos los animes más recientes de 'Gintama' es posible que suene la campana y también se animen a distribuir la película en el futuro.

