El lógico motivo por el que 'Wonder Man' no tiene escena post-créditos. Eso sí, los creadores pensaron en un fantástico final alternativo

Durante años, Marvel anunció por activa y por pasiva de que había que quedarse hasta el final de las películas porque siempre venía la consabida escena post-créditos. A veces presentaba futuras aventuras del UCM, otras era un simple chiste, pero siempre acababa siendo de lo más comentado: Nick Furia anunciando la formación de Los Vengadores, Thanos sonriendo en el horizonte, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que de un tiempo a esta parte, con el aumento exponencial de producciones, la gran mayoría de estas post-créditos han quedado reducidas al absurdo.

Wonder post-credits

Todos podemos coincidir, más o menos, en que las post-créditos de Marvel saltaron el tiburón en 'Eternals', cuando Harry Styles apareció caracterizado como Star Fox junto a Pip el Troll y, después, el personaje de Kit Harington cogía una espada, dispuesto a convertirse en el Caballero Negro con la ayuda del mismísimo Blade. Esto fue en 2021, y casi cinco años después no tiene pinta de que ninguna de ambas historias vaya a continuar de ninguna manera.

Para evitar consecuentes ridículos, Marvel ha decidido romper su propia tradición y acabar, allá donde no sea necesario, con las post-créditos. Es exactamente lo que ha pasado con 'Wonder Man': por más que los fans quieran un pequeño guiño al futuro de Trevor Slattery y Simon Williams, por si acaso, han preferido dejar la temporada cerrada. Y no es la primera vez: 'La maldición del hombre lobo', 'Invasión secreta', 'Agatha, ¿quién si no?', 'Tu amigo y vecino Spider-man', 'Los ojos de Wakanda' y 'Marvel Zombis' también han seguido esta tendencia.

Eso sí, los propios creadores, Destin Daniel Cretton and Andrew Guest, han afirmado en Entertainment Weekly que sí tenían un final alternativo distinto al que vimos que habría servido como perfecta escena post-créditos: "Había una versión alternativa donde interpretaban en un teatro de caja negra juntos, y levitaban del suelo. Eso es cierto. Pero esencialmente sabíamos que siempre trataría de estos dos narcisistas que, por la primera vez en sus vidas, ponían a otra persona enfrente de sus propias necesidades. Simon y Trevor necesitaban aprenderlo, y esperamos que sea gratificante verlos hacerlo por las razones correctas y porque, en esencia, se quieren".

¿Honestamente? Habría sido un final increíble, pero estamos mejor sin promesas que no llevan a ningún sitio y escenas post-créditos que solo anuncian futuros avances que no van a llegar. ¿O es que hace falta recordar que 'Caballero Luna' terminaba desvelando una tercera identidad que probablemente nunca veremos en acción? ¡Nadie quiere que algo así vuelva a pasar!

