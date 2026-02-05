2GAT123: El curioso motivo por el que en muchas producciones de Hollywood este número se repite hasta el cansancio

El mundo del cine y la televisión está plagado de detalles que pasan desapercibidos para el gran público, pero que esconden historias de lo más curiosas. Uno de esos misterios que trae de cabeza a los más observadores es la recurrente aparición de la matrícula 2GAT123.

Si te fijas bien en las persecuciones de coches o en los planos de vehículos aparcados en las grandes producciones de Hollywood, te darás cuenta de que este código alfanumérico se repite más que el ajo. No es que los personajes de diferentes películas compartan coche por falta de presupuesto, sino que existe una razón logística y legal que ha convertido a esta placa en una auténtica estrella de la pantalla, aunque siempre actúe como secundaria de lujo.

La explicación de este fenómeno es bastante sencilla y tiene mucho que ver con evitar líos legales en el mundo real. Al igual que sucede con los números de teléfono que empiezan por 555, las productoras necesitan utilizar identificaciones que no correspondan a ninguna persona física para evitar que algún gracioso o algún acosador moleste a un ciudadano de a pie.

En el estado de California, las matrículas siguen un patrón específico y la combinación 2GAT123 fue reservada específicamente para el uso en rodajes. De este modo, los departamentos de utilería pueden colocarla en cualquier vehículo con la total seguridad de que nadie va a recibir una multa por error o va a ser perseguido por un fan entusiasta que ha visto su placa en la última de acción de turno.

A lo largo de las últimas décadas, esta matrícula se ha dejado ver en una cantidad ingente de títulos que todos conocemos. Desde el icónico coche de Larry David en la serie 'Curb Your Enthusiasm' hasta vehículos que aparecen en películas de la talla de 'Día de entrenamiento', 'Superdetective en Hollywood' o incluso en la saga de 'Arma letal'.

Se ha convertido en un guiño recurrente para los que trabajan en la industria, una especie de broma interna que los departamentos de arte mantienen viva y que hace que sea alucinante pensar que el coche de un detective de un bartender de Los Ángeles y el de un traficante en una película de suspenso puedan llevar el mismo distintivo sin que la mayoría de los espectadores se den ni cuenta de ello.

Fotos de Disney Plus | Doctor Frusna

En Espinof | No sólo es música, la icónica pelea en 'Matrix Revolutions' es una profecía que predijo el destino de Neo sin que lo supieras

En Espinof | El tic más famoso del Joker fue un accidente: el secreto de Heath Ledger en 'El caballero de la noche' que hizo que su personaje pasara a la historia















