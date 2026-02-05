222 millones de visualizaciones. La película que está destrozando récords meses antes de su estreno en cines

A lo largo de este 2026 se van a estrenar multitud de películas muy esperadas, pero hay una que está demostrando generar un interés mucho mayor al que algunos podrían esperar. Me refiero a 'El diablo viste de Prada 2', pues su nuevo tráiler ha conseguido la friolera de 222 millones de visualizaciones en 24 horas, convirtiéndose así en el más visto de toda la historia de 20th Century Studios.

Un récord tras otro

Lo curioso es que el primer adelanto de la película liderada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Bluny y Stanley Tucci ya había arrasado con 181,5 millones en sus primeras 24 horas. Eso hizo que se convirtiera en el tráiler más visto de una comedia desde que se recopilan estos datos, pero el segundo ha superado con creces esa cifra.

De hecho, este nuevo tráiler de 'El diablo viste de Prada 2' ha entrado en el top 10 histórico de los más vistos durante sus primeras 24 horas. Una lista dominada por el cine de superhéroes, pues hasta siete títulos del top pertenecen a ese tipo de película. Las excepciones son 'Transformers: El despertar de las bestias' con 238 millones y el remake de 'El rey león' con 224,6 millones.

Ahora la duda está en saber cómo se traducirá este enorme interés hacia el tráiler en lo referente a su funcionamiento en taquilla. Recordemos que la primera entrega sumó 326,7 millones hace 20 años, pero sería toda una sorpresa que la segunda entrega no supere esas cifras. Y también una decepción, pues su presupuesto no ha trascendido de forma oficial, pero se habla de que su coste se puede haber disparado hasta los 150 millones.

Para salir de dudas tendremos que esperar hasta el 30 de abril de 2026, pues esa es la fecha elegida para su estreno exclusivo en cines.

