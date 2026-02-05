Llevábamos mucho tiempo sin noticias de 'From', pero por fin hay tráiler de su temporada 4. La serie de ciencia ficción tiene fecha de estreno para su regreso

Volvemos al pueblo de las pesadillas... y no me refiero a Derry. Llevábamos bastante tiempo sin noticias de 'From' (prácticamente desde el final de la temporada 3) y este secretismo está por acabar. La plataforma MGM+ ha lanzado el primer tráiler y la fecha de estreno de la temporada 4 de la serie de ciencia ficción y terror.

De esta manera, será el domingo 19 de abril. De momento, eso sí, no se ha confirmado la fecha para su estreno en España, en principio de la mano de HBO Max, que es la que tiene los derechos de la serie... salvo que hayan cambiado las cosas. Suponemos que será igualmente en simultáneo o bastante pegado a la emisión en Estados Unidos.

Más misterio

La temporada 4, según promete la sinopsis, abrirá puertas que algunos en el pueblo desearán que hayan permanecido cerradas. Como buena serie de misterio, de hecho, explorará varias de las preguntas que nos hacemos los espectadores: desde quién es el Hombre de amarillo, qué pasa con la revelación de Jade y Tabitha o si Boyd podrá mantener al pueblo unido tal como están las cosas.

Harold Perrineau encabeza el reparto de la serie, que cuenta también con Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown.

