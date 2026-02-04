"El terror es indudablemente político". Guillermo Del Toro vuelve a hacer gala de sabiduría y reivindica el arte como mecanismo de unidad en tiempos oscuros

Pasan los años y sigo defendiendo a capa y espada una idea muy clara que, por otro lado, muchísimas personas se niegan a admitir: el cine, sea cual sea la procedencia e intención de su obra, es un medio de expresión artística totalmente político. Pero, dentro del inmenso cajón de sastre de los géneros cinematográficos, hay uno que destaca sobre el resto sin hacer demasiado ruido, y es el terror.

El cine es política

Hoy no seré yo quien defienda esta máxima, sino que aprovecharé las sabias palabras que ha vertido Guillermo del Toro recientemente en un breve discurso marca de la casa que arranca con gran contundencia y sin dejar lugar a medias tintas o interpretaciones tibias: "El terror es indudablemente político". Así, sin más.

El mexicano, que está en plena campaña promocional de 'Frankenstein' de cara a los Oscar, donde opta a nueve estatuillas incluyendo las categorías de mejor película y mejor guion adaptado, continuó su razonamiento distinguiendo los tipos de discursos políticos de las historias de terror en base a sus aproximaciones a los monstruos y sus naturalezas.

Es muy simple, todas las historias son políticas. Los cuentos de hadas son políticos, el terror es político. Si el terror quiere destruir al monstruo está en el lado de los vencedores. Si el horror te dice que comprendas a los monstruos, está en el lado de los marginados. Eso es política.

Puedes tener terror de izquierdas y de derechas, o cuentos de hadas de izquierdas y de derechas, y yo siempre he querido estar en el lado de las historias que no te dicen [lo que son a nivel político].

Además, Del Toro ha reivindicado el arte y la ficción como catalizadores de la unidad en tiempos en los que los mecanismos para dividir a la sociedad están siendo más perversos, y en cierto modo efectivos, que nunca.

La epistemología de la división ha sido más astuta, más perversa y más engañosa que cualquier cosa que un epistemólogo real haya creado nunca en nuestro lenguaje o en nuestra idea de quiénes somos. Y por eso el arte tiene la generosidad, la capacidad y la elocuencia de devolvernos un poco de unidad.

Desde luego, da gusto escuchar a este hombre.

