Jacob Elordi desobedeció una orden que le dio su madre cuando era niño. Gracias a ello tiene una nominación al Óscar

Imagina perder la oportunidad de interpretar a una de las criaturas más célebres del mundo de la ficción transmedia por hacer caso a una orden que te dio tu madre cuando tenías solo 10 años. Pues esto es, precisamente lo que le podría haber pasado a Jacob Elordi de haber seguido a rajatabla la petición que le hizo su progenitora en el pasillo de un Blockbuster hace cosa de 20 años.

No, madre

Según ha explicado el actor durante una proyección de 'Frankenstein' en IMAX celebrada en el BFI londinense, cada vez que acudía al videoclub cuando era niño solía "asaltar la zona de terror", y allí fue donde vio por primera vez una copia de 'El laberinto del fauno'. Como no podía ser menos, la carátula de la película dirigida por Guillermo Del Toro le llamó poderosamente la atención.

Vi el árbol y a la niña pequeña. Di la vuelta a la caja del DVD y vi al hombre pálido, y recuerdo pensar "¡¿Qué es eso?!"

Como todo buen crío de 10 años —el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra—, Elordi debió de dar la matraca a su madre para alquilar el título de marras, a lo cual esta aceptó con una condición: "Nunca tienes que trabajar con este hombre". Cortamos a 2025, con el bueno de Jacob estrenando la adaptación de Mary Shelley capitaneada por el cineasta mexicano que, por cierto, validó entre risas la actitud de su intérprete: "Está bien desobedecer a tu madre".

Lo curioso de todo esto es que el fichaje de Elordi no estaba entre los planes de Del Toro, que se vio obligado a tomar decisiones de última hora después de que su principal candidato para dar vida al monstruo abandonase el barco un par de meses antes del inicio del rodaje. Con cuatro semanas de antelación, Jacob recibió el libreto entusiasmado:

Estaba tan emocionado y seguro cuando leí el guion por primera vez que no tenía ningún miedo. No hay otro cineasta en este planeta que pueda hacer una película de Frankenstein realmente grande.

Grande o no, la nueva versión de 'Frankenstein' ha enamorado a la Academia de Hollywood, posicionándola como una de las cintas más nominadas a la próxima edición de los Oscar, en la que se sitúa en la parte alta de la tabla con nueve candidaturas, incluyendo las categorías de mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto para Elordi. Seguro que su señora madre le perdona la desobedencia.

