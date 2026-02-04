Atípica, cinéfila y con un episodio alucinante. Por qué 'Wonder Man' es la serie menos superheroica de Marvel

Es el primer estreno de Marvel de 2026 y como no podía ser de otra manera, aquí tenemos el análisis pertinente de Alejandro G. Calvo, que disecciona en su crítica 'Wonder Man', la serie de ocho episodios recién estrenada por Disney+, que llega en un año clave para la franquicia.

«La temperatura nos dice que hay cierto agotamiento por una clara sobreproducción», arranca Alejandro poniéndonos en contexto con el momento por el que está pasando Marvel antes de la llegada de 'Vengadores: Doomsday'. Un momento en el que producciones como 'Wonder Man', reconoce, había pasado desapercibido en su radar. Aún así, ha sido una grata sorpresa.

Superpoderes, pero no mucho

«Es la serie menos superheroica de todas las que ha hecho Marvel», asegura Calvo. Y es que la ficción es atípica y que, si bien claramente hay algún superpoder, no es el centro en una obra sobre dos hombres que buscan conseguir su sueño en un mundo hostil. El crítico destaca la amistad de estos dos hombres que la misma serie rima con la de los protagonistas de 'Cowboy de Medianoche'.

Lo que más gusta de 'Wonder Man' es que es una serie muy cinéfila, con muchas referencias y, además, que se saca de la manga una minipelícula alucinante en el episodio 4 ('Door man'): «Ese capítulo fue el que me petó un poco la cabeza y por lo cual me he decidido a hacer este vídeo», reconoce Alejandro.

Un Alejandro para el que 'Wonder Man', tal como concluye, es una de las mejores series de Marvel «o, al menos, de las que más me han interesado». Así acaba la recomendación del crítico que, como siempre, podéis ver al completo en Youtube.

En Espinof | Todas las series de Marvel Studios en Disney+ ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las series más esperadas de 2026