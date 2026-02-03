39 millones de visualizaciones en 4 días. La nueva serie número 1 de Netflix arrasa, pero también hay malas noticias

Estaba cantado que la nueva serie que iba a ocupar el número 1 semanal de Netflix iba a ser 'Los Bridgerton'. El estreno de su temporada 4 era uno de los grandes acontecimientos de la plataforma en este 2026 y los 39,7 millones de visualizaciones en apenas 4 días. Unos grandes datos, pero que dejan un sabor agridulce si los comparamos con lo que consiguió la tercera entrega en su debut.

5,4 millones que la temporada 3 de 'Los Bridgerton'

Si nos remontamos hasta mayo de 2024 descubrimos que la temporada 3 de 'Los Bridgerton' arrancó su andadura con 45,1 millones de visualizaciones en los mismos cuatro primeros días disponible en Netflix. Y además también se estrenó dividida en dos tandas de episodios, por lo que la comparación no podría ser más justa.

Eso supone que 'Los Bridgerton' se ha dejado 5,4 millones de visualizaciones por el camino, ya sean espectadores nuevos o de aquellos fans de la serie que ven los episodios una y otra vez. En términos porcentuales, la temporada 4 se ha tenido que conformar con conseguir un 88% de lo que logró su predecesora.

Si hacemos una proyección para estimar qué supondría eso a largo plazo, el primer dato a tener en cuenta es que la temporada 3 de 'Los Bridgerton' sumó 106 millones de visionados durante sus primeros 91 días en Netflix. Si la cuarta mantuviese la misma progresión, eso se traduciría en 93,3 millones de visualizaciones.

No es que esos 93,3 millones de visualizaciones fuesen un mal dato, pero sí que supondría que la temporada 4 sería la menos vista de la serie hasta la fecha. Eso sí, por un estrecho margen, ya que ese dudoso honor pertenece a la segunda entrega con 93,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma.

Con todo, ese dato la permitiría colarse en la lista de las series más vistas de la historia de Netflix, pero claro, sin que sus datos luzcan tanto.

