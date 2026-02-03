Un año después, Neil Gaiman rompe su silencio y defiende su inocencia ante las acusaciones: "Se ignoraron las evidencias reales"

Después de más de un año de silencio público y de desaparecer prácticamente del foco mediático, Neil Gaiman ha reaparecido. El autor de 'The Sandman' y 'Good Omens' ha publicado una extensa declaración en la que vuelve a negar las acusaciones de conducta sexual inapropiada que pesan sobre él desde hace casi dos años.

Durante este tiempo, su figura ha quedado asociada a una de las polémicas más incómodas del mundo cultural reciente, con consecuencias profesionales muy visibles: fue apartado de varios proyectos audiovisuales basados en su obra, desde la temporada final de 'Good Omens' en Amazon hasta la promoción del cierre de 'Sandman' en Netflix, entre otras.

Vuelve a negar las acusaciones

En su nueva declaración, que se recoge en Variety, Gaiman asegura que ha sido víctima de una "campaña de desprestigio" y que “se desestimaron o ignoraron evidencias reales” durante el tiempo en que ha permanecido fuera del foco mediático. Es la primera vez que se pronuncia públicamente sobre el asunto en casi un año, después de que en marzo de 2025 respondiera a las acusaciones de su exniñera y publicando mensajes de WhatsApp que, según él, refutaban las denuncias de abuso sexual.

El caso judicial también sigue su curso. En febrero de 2025, Gaiman y su exesposa, Amanda Palmer, fueron demandados en un tribunal federal por presunta agresión sexual y trata de personas. La demandante, Scarlett Pavlovich, ya había hecho públicas sus acusaciones, pero en una declaración judicial, Gaiman negó las acusaciones de violación y abuso.

"Ninguna de las afirmaciones de Pavlovich es cierta", escribió. "Es una fantasiosa que ha inventado una historia de abuso contra mí y la Sra. Palmer". El escritor también presentó numerosos mensajes entre Pavlovich y él mismo que, según él, demuestran que los encuentros fueron consentidos. A estas acusaciones se suman las de otras mujeres que también hablaron en el mismo podcast y en el reportaje, a lo que Gaiman respondió en su blog personal en enero de 2025 afirmando que nunca había tenido relaciones sexuales sin consentimiento, aunque reconocía haber sido emocionalmente descuidado.

En el tramo final de su nueva declaración, Gaiman revela que ha seguido escribiendo durante este periodo convulso y que ya trabaja en un nuevo libro:

"Ha sido un año y medio extraño, turbulento y, en ocasiones, de pesadilla, pero seguí mi propio consejo (cuando las cosas se ponen difíciles, haz buen arte) y, una vez que terminé con la televisión, volví a hacer algo que me encanta aún más: escribir. Pensé que sería un proyecto bastante corto cuando lo empecé, pero parece que será lo más grande que he hecho desde American Gods. Ya es mucho más largo que The Ocean at the End of the Lane, y apenas ha terminado de limpiarse las botas y colgar el abrigo. Y paso la mitad de cada mes siendo padre a tiempo completo, y eso sigue siendo lo mejor de mi vida”.

El propio Gaiman cierra su declaración con un mensaje en el que insiste en su inocencia, critica el tratamiento mediático del caso y agradece el apoyo recibido:

"Estas acusaciones, sobre todo las más escandalosas, han sido difundidas y amplificadas por personas que parecían mucho más interesadas en la indignación y en conseguir clics en los titulares que en si los hechos habían sucedido o no. (No sucedieron)".

