La temporada 4 de 'Los Bridgerton' me dejó con ganas de más y me puse esta versión de un clásico imperecedero. Un romance mágico que se puede ver en streaming

Cada una de las temporadas de 'Los Bridgerton' se apoya en un tropo concreto, y la cuarta esta siendo una maravillosa exploración del clásico de la Cenicienta. Un baile de máscaras marca el encuentro entre Benedict Bridgerton y una misteriosa dama vestida de plata, que resulta ser una criada infiltrada que solo quería experimentar una velada mágica. Entonces el reloj marca la medianoche... y empieza la búsqueda de la misteriosa princesa.

Es un cuento que hemos visto muchísimas veces, aunque si tengo que elegir una versión de la Cenicienta, yo sin duda me quedo con 'Por siempre jamás'.

Romance a fuego lento, y un cambio de destino

Ya viendo la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ha habido varios momentos en los que no he podido evitar pensar en que no soy la única fan de 'Por siempre jamás'. Entre la hermanastra un poco pizpireta y maja, la herencia de su madre que acompaña a la protagonista, la madrasta celosa, el baile de máscaras... Parece que desde la serie de Netflix han tomado notas muy bien llevadas, y es que nunca sobra reivindicar la película de 1998.

'Por siempre jamás: Una historia de Cenicienta' nos proponía una versión de "la historia real" de la Cenicienta centrada en Danielle de Barbarac, una joven que había sido convertida en criada por su madrastra tras la muerte de su padre. Su destino cambia cuando Danielle detiene a un hombre que intenta robar uno de los caballos de la casa, pero este resulta ser el príncipe Henry.

Desde ese momento, Danielle se hace pasar por una señora de la corte y fascina al príncipe, con lo que empieza un romance a fuego muy lento y tremendamente satisfactorio. Una versión del cuento de siempre, pero que se apoya en la química de sus protagonistas, que se van conociendo y entendiendo el uno al otro poco a poco en vez de simplemente sufrir un flechazo mientras bailan.

También nos da a una Cenicienta que lucha activamente por cambiar sus cartas. Es una heroína romántica, pero no busca tan solo el romance sino poder vivir su vida con libertad y proteger a quienes tiene a su alrededor. Es valiente, muy vocal con sus opiniones y tremendamente ingeniosa, una reinvención ideal para un cuento de siempre.

'Por siempre jamás' es tremendamente preciosa a nivel visual, que a pesar de que busca ser un drama de época también se permite sus licencias para explorar cierto halo de fantasía. Con una Drew Barrymore encantadora que se ha ganado a pulso el título de princesa y lo demuestra en cada momento... Aunque, si hay que quedarse con un personaje, Anjelica Houston nos presenta una madrastra monumental, que aunque se deja odiar que da gusto no puedes evitar entender en cierta manera su punto de vista.

Si también os apetece revisitar este clásico, tenemos disponible 'Por siempre jamás' dentro del catálogo de Disney+. Un giro de tuerca precioso al cuento de siempre, con un toque de aventuras, su propio baile de máscaras y la ayuda inestimable del propio Leonardo da Vinci.

