Todos nos preguntamos por qué 'It: Bienvenidos a Derry' no está renovada todavía por una temporada 2. Hasta el propio jefe de HBO se lo pregunta

Mes y medio después del final de 'It: Bienvenidos a Derry', todavía no parece haber noticias sobre una temporada 2 de la precuela basada en la novela de Stephen King. Si bien prácticamente todo el mundo está dando por hecho de que el plan de las tres temporadas del que hablaba Andy Muschietti sigue adelante, la realidad es que, oficialmente, todavía no hay una segunda temporada confirmada.

Y eso que las cifras reman a favor de tener más capítulos. Un promedio de 20 millones de espectadores a nivel global la sitúa en el podio de los debuts de series en HBO Max, junto a 'La casa del dragón' y 'The Last Of Us'. Tremendo éxito no puede ser, desde luego, ignorado.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Sin novedad en Derry

Sin embargo, la falta de noticias está empezando a preocupar a los fans y a los periodistas, siendo uno de los numerosos puntos a tratar en una extensa entrevista al jefe de HBO, Casey Bloys. Durante la conversación, el ejecutivo aclaró que él tampoco tiene la respuesta al porqué.

El caso es que, según comenta, si dependiera de él, la temporada ya estaría en marcha. Sin embargo, en este momento, depende más de Andy y Barbara Muschietti:

«Digamos, no está en el limbo para nada. Ni mucho menos. Fue un enorme éxito para nosotros. Andy y Barbara están trabajando mucho intentando dar con una idea para la historia que quieren contar en otra temporada. Estaré encantado de hacerlo. Uno de los problemas es que no hay un libro en el que te bases, así que es pura invención. Quieren asegurarse que tienen una historia que les emociona contar. Así que no está en el limbo más que en lo que necesitan dar con algo con lo que estén emocionados creativamente. Estaremos ahí.»

Recordemos que 'It: Bienvenidos a Derry' es una precuela de la adaptación cinematográfica de 'It', realizada en dos partes. Esta primera temporada estaba ambientada en 1962 y la idea de los creadores era hacer una precuela contada al revés. De tal forma se da por supuesto que la temporada 2 se ambientaría en 1935 y la 3 en 1908, cerrando así el origen de It y su manifestación como Pennywise.

En Espinof | La inspiración detrás de 'It'. Cómo Stephen King creó a Pennywise

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025