"Fue una decisión dura". John Lithgow aclara por qué aceptó ser Dumbledore en la nueva 'Harry Potter' pese a no entender las opiniones de J.K. Rowling

Es una de las más grandes incógnitas de la televisión contemporánea, y aún nos queda un año para resolverla: ¿Qué pasará con la serie de 'Harry Potter' en HBO? ¿Hay realmente un público para este reboot o la gente ya está a otras cosas? ¿Hasta qué punto ha dañado JK Rowling a su propia saga? De momento, sin ni siquiera un tráiler, todo lo que podemos hacer es fiarnos de sus intérpretes cuando nos dicen que va a ser espectacular. Veremos, eso sí, si consiguen hechizarnos.

Potterminamos con la serie

El último en hablar ha sido uno de los que ha permanecido en las sombras hasta ahora, John Lithgow, que a sus 80 años será el nuevo Albus Dumbledore. Pero, como recoge Variety tras sus declaraciones en el Festival de Rotterdam, eso no significa que tenga nada que ver con las opiniones tránsfobas de Rowling, afirmando que le parecen inexplicables.

Me tomo este tema muy en serio. Ella ha creado esta increíble historia para los jóvenes y ha calado en la conciencia de la sociedad. Se trata del bien contra el mal, la bondad contra la crueldad. Sus opiniones me parecen irónicas e inexplicables. Nunca la he conocido, ella no está involucrada en absoluto en esta producción. Pero las personas que lo están, son extraordinarias.

Como actor, Lithgow quiere, por ponerlo claro, que le dejen tranquilo: "Me molesta cuando la gente se opone a que tenga nada que ver con esto. Pero en la saga de Potter no hay rastro alguno de transfobia. Ella ha escrito esta mediación de bondad y aceptación. Y Dumbledore es un papel precioso. Fue una decisión dura. Me puso incómodo y triste que la gente insistiera en que dejara el trabajo. Elegí no hacerlo".

Eso no impidió que un miembro del público empezara una discusión acalorada y se marchara de la sala protestando contra la saga de Rowling, afirmando "Cosas como estas no ayudan", a lo que Lithgow contestó "Estoy perfectamente preparado para choques de opiniones. Lo entiendo". En un tono más alegre, Lithgow habló también sobre su futuro en la serie: "Soy la persona más mayor de esta habitación, acabo de cumplir 80. Y aún así he firmado un contrato, ¡definitivamente estaré interpretando a Dumbledore durante los próximos ocho años! Pensé '¡Guau! Eso significa que viviré hasta los 88, lo tengo escrito'".

Estés a favor o en contra de JK Rowling y su manera de ver el mundo, creo que a estas alturas no cabe ninguna duda de que sus actitudes han manchado y dañado para siempre a su propia saga, y, si las preguntas de prensa van todas en esta línea de cara a 2027, es posible que la serie de HBO sufra un daño irreparable. Como digo, son todo dudas: solo el tiempo dirá si el público, 30 años después del primer libro del joven mago, ya está preparado para pasar página.

