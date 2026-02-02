Hoy en TV, el cara a cara más esperado de dos de las mejores estrellas del cine de acción de la historia

Las estrellas son tales porque su mera presencia atrae una serie de medios y financiación que da un acabado más notable a lo que perfectamente se podría hacer con medios precarios. Una misma historia puede ser material para directo a vídeo o un blockbuster si un actor notable permite que haya recursos para hacer que luzca. Si tienes dos, como pasa a en ‘Plan de escape’, te acercas más a lo segundo.

Una alianza de antiguos rivales

Ya habían colaborado en el pasado, pero Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger tiene su verdadero cara a cara en este thriller de acción carcelario que buscaba reivindicarles en toda su veteranía. Mikael Håfström dirige un espectáculo entretenido que se va a poder ver hoy en televisión a través de FDF a partir de las 22:55.

Ray Breslin es uno de los mayores expertos en seguridad carcelaria, explorando vulnerabilidades a través de planes de fuga elaborados para ayudarlas a hacerlas inexpugnables. Esto le ha permitido diseñar la prisión perfecta para la CIA. Pero cuando la agencia le enseña el resultado final, es apresado como un criminal más. Una trampa de su propia creación de la que deberá huir creando una improbable alianza con Church, el preso más imponente de la comunidad reclusa.

Una premisa que perfectamente podría haber sido la de uno de sus blockbusters de finales de los ochenta o de los noventa. También carne de directo a VOD si llega a protagonizarlo otra estrella fiable aunque con menos capacidad de crear eventos o atraer financiación como Dolph Lundgren. ‘Plan de escape’ tiene a dos estrellas más conocidas que le permite tener más categoría a nivel de producción.

Eso no se traduce siempre en un espectáculo magno, porque Håfström acaba tomando siempre las decisiones menos complicadas y más sencillas que colocan a la película en una zona intermedia con respecto a los dos extremos descritos. Aquí se aprecia como, aunque Stallone y Schwarzenegger sean quienes son, estaban en una fase tardía de sus carreras que no transformaban todo lo que tocaban en oro.

Ambos venían de colaborar en la saga de ‘Los mercenarios’, que era un proyecto más dirigido por Stallone donde Arnold casi hacía el favor de participar. Aquí tienen una sociedad más compartida, jugando a ratos con la rivalidad que mantuvieron históricamente y luego cumpliendo sueños húmeros para quienes querían verles repartiendo estopa juntos. Sólo eso ya hace más rescatable esta película.

