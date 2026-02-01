Muere a los 80 años Fernando Esteso, uno de los actores de comedia más importantes de la historia del cine español

Fernando Esteso acaba de fallecer a los 80 años de edad en el Hospital Universitario La Fe situado en la localidad de Valencia. El famoso actor llevaba un par de días ingresado y finalmente no ha podido superar los problemas respiratorios que habían llevado a que su salud fuese bastante delicada durante sus últimos años de vida -en 2021 sufrió una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis-.

La carrera de Fernando Esteso

Nacido el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, Esteso debutó siendo un niño ejerciendo como payaso junto a su padre y en 1964 se mudó a Madrid, iniciándose poco después en el mundo del teatro. De hecho, su debut en el cine no se produjo hasta 1973 con un papel menor en 'Celos, amor y mercado común', pero ni siquiera se acabó esa década antes de que su fama despegase de forma definitiva.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 1979 con 'Los bingueros', la primera de las muchas películas que protagonizó junto a Andrés Pajares. La primera mitad de los años 80 fueron los años dorados de su carrera en el cine, tanto acompañado de Pajares como en solitario con títulos como 'El soplagaitas', pero luego se acabó alejando del cine.

Y es que Esteso solamente participó en una película durante todos los años 90, buscando refugio en televisión. De hecho, fichó por Telecinco, cadena con la que acabó enfrentado hasta el punto de que fue condenada a indemnizar al actor con una cifra superior al millón de euros.

Tras un pequeño papel en 'Torrente 4' -personaje que años después retomaría en 'Torrente 5: Operación Eurovegas', Esteso volvió a trabajar de forma recurrente, pero su mayor compromiso desde entonces fue participar en 14 episodios de la televisiva 'Amar es para siempre'.

Descanse en paz.

