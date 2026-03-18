Tenía ganas de ver la nueva miniserie de Elisabeth Moss tras 'El cuento de la criada', pero 'Mujeres imperfectas' no logra ser el thriller adictivo que prometía

Si bien no dejó de hacer cosas paralelas en lo que la veíamos de sufriente June, Elisabeth Moss regresa a la televisión prácticamente un año después del final de 'El cuento de la criada'. Y lo ha hecho con una miniserie de estas de secretos, mentiras y un reparto bastante llamativo (Kerry Washington, Kate Mara, Joel Kinnaman...)

Así que reconozco que tenía bastantes ganas de ver 'Mujeres imperfectas' (Imperfect Women), adaptación de la novela homónima de Araminta Hall que prometía ser ese thriller psicológico de prestigio que vio su punto cumbre en 'Big Little Lies' y desde entonces estamos ansiosos por algo de ese calibre. Spoilers: no lo consigue.

Género imperfecto

Con los dramas de misterio en donde nada es lo que parece siempre está, en mi opinión, la cuestión de que todos los que solemos consumir este tipo de historias sabemos dónde nos metemos. Es decir, ya solo con echar un vistazo a la sinopsis (en esta ocasión, tres mujeres y una amistad que se tambalea tras una tragedia), ya nos podemos oler que vamos a tener una pérdida, seguramente algún que otra affair y otros tropos comunes.

Por tanto, lo que en esta ocasión la creadora de la miniserie Annie Weisman (y bueno, la autora del libro) tiene que procurar es, de algún modo, distinguir la historia de entre las decenas de propuestas similares que tenemos cada año. Si bien no he leído el libro, el currículo de Weisman (sobre todo por 'Physical') hacía presagiar algo de mordacidad o cierto toque de humor en la exploración de estas mujeres y sus dramas. Ni por asomo.

Por un lado está el tratamiento de los personajes encargado de resaltar poco disimuladamente que todos somos humanos y nuestras protagonistas son como dice el título: mujeres imperfectas. No son gente cuyo poder adquisitivo, su privilegio y todo, miren con desdén al resto o tengan su lado oscuro. Son imperfectas. Insinceras, pero nadie es perfecto.

Con esa tesis de primero de primaria nos vamos sumergiendo en el misterio a través de los ojos de cada una de la protagonista —de hecho, la perspectiva va cambiando cada dos o tres episodios— en lo que pronto va quedando bastante claro que es un thriller mucho más genérico de lo aconsejable. Poco atractivo y casi nada interesante.

Algo que intentan salvar tanto Moss como Washington. Sobre todo la primera, que se ve como la persona menos robótica de la serie. No es porque Mary pueda resultar por características sociales más cercana al vulgo, sino porque al menos parece querer estar en esta serie y aportar algo. No es que el resto lo haga mal, pero hay una falta de carisma en general en la serie que el reparto no logra solventar.

En definitiva, esperaba que, al menos, 'Mujeres imperfectas' fuese un thriller entretenido y, por qué no, adictivo. Lo que no me esperaba era algo tan decididamente genérico que cuesta involucrarte en las vicisitudes de estas amigas, sus amigos, amantes y, claro, el misterio.

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