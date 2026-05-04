Acabo de devorar los episodios de esta serie de HBO Max. Es como una mezcla entre 'Derry Girls' y asesinatos con giros impredecibles

'Y entonces, huyes' se arranca en el año 2005 con una escena que marca el tono desde el primer minuto: los brutales asesinatos cometidos por un misterioso criminal conocido como El Viajero. Mezclando el thriller europeo con el terror más inquietante, la serie despliega los crímenes en escenarios tan cotidianos como perturbadores y convierte cualquier viaje en una experiencia aterradora.

Aunque todavía no está del todo claro cómo se conectan estas muertes con la trama principal -apenas he visto los primeros tres episodios-, todo apunta a una red criminal que conecta varios países. Com resultado tenemos una historia que combina una narrativa caótica, cargada de giros, violencia y humor negro, con una trama completamente impredecible.

Crimen y caos en Europa

En el centro de la historia están Nessi, Ruth, Stink y Tara, cuatro amigas inseparables que acaban de terminar el instituto y planean pasar el verano en Zante. Sin embargo, todo cambia cuando muere la abuela de Tara, su principal apoyo, obligándola a mudarse a Róterdam con un padre al que apenas conoce. A partir de ahí, lo que parecía una tragedia pronto se convierte en una excusa para que el grupo permanezca unido, especialmente al descubrir el nuevo y lujoso entorno en el que vivirá Tara.

Entre los grandes aciertos de la serie está la dinámica entre las protagonistas, que con unas personalidades muy bien definidas podrían recordarnos a otras comedias juveniles como 'Derry Girls'. Aunque aquí se mezcla con un tono mucho más oscuro, donde las bromas conviven con situaciones muy peligrosas.

De hecho, todo se acaba yendo de madre y su estancia en los Países Bajos se convierte en una pesadilla. Un cadáver congelado aparece en una sauna, desaparecen drogas y, casi sin darse cuenta, las chicas quedan atrapadas en medio de una guerra entre gánsteres. A partir de ahí, la historia se transforma en un juego del gato y el ratón donde ellas intentan sobrevivir en un entorno completamente fuera de su control.

Además, la serie no escatima en giros. No debemos dar a nadie por muerto y la trama se enreda con conexiones internacionales que incluyen drogas, armas y un misterioso hotel en Noruega. Y todo esto ocurre a gran velocidad, construyendo una narrativa exagerada, casi delirante, que apuesta por el espectáculo constante.

Aunque en algunos momentos la historia se desvía hacia las tramas criminales -restándole protagonismo a las chicas-, el conjunto mantiene su energía gracias a su estilo visual y al ritmo. Es una serie violenta y absurda, pero también tremendamente entretenida.

La tenéis en HBO Max.

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