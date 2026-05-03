La serie número 1 de Netflix en 57 países es la nueva versión de una de las mejores películas thriller del siglo XXI

El nuevo gran éxito de Netflix es una serie de acción que ha conseguido ser ya número 1 de la plataforma en 57 países. Me refiero a 'El fuego de la venganza', una nueva versión de la misma historia que sirvió como base para la extraordinaria película homónima protagonizada por Denzel Washington y que aún hoy sigue siendo uno de los mejores thrillers de los que llevamos de siglo XXI.

'El fuego de la venganza' cuenta la historia de John Creasy, un experto mercenario de las Fuerzas Especiales que sufre de estrés postraumático y decide tomarse la justicia por su mano cuando una misión que está llevando a cabo en Río de Janeiro no sale como estaba previsto.

Cada día que pasa tiene más éxito

Yahya Abdul-Mateen II ('Matrix Resurrections') toma el relevo de Washington en esta nueva adaptación de la novela de AJ Quinnell publicada por primera vez en 1980. Detrás de su salto a la pequeña pantalla está Kyle Killen, quien ya participase previamente en otras series como 'Lone Star' o 'Halo'.

Estrenada este pasado jueves 30 de abril, 'El fuego de la venganza' ascendió rápidamente a lo más alto entre las series originales de Netflix. Y su éxito va creciendo cada vez más, pues empezó siendo número 1 en 22 países, luego en 46 y por ahora ha tocado techo con 57 territorios.

Con una primera temporada que consta de apenas 7 episodios, a priori parecía buen material para hacer únicamente una miniserie, pero Steven Caple Jr., director de los dos primeros capítulos, ha dado a entender en ComicBook que es muy probable que la cosa vaya más allá: "Va a depender de que la gente la gente y de si tenemos algo más que contar, que creo que sí. John Cready es un personaje muy interesante y hay mucho que decir".

Eso sí, la crítica especializada no quedad especialmente contento con ella, pues consigue apenas un 55% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, aunque hay que ser justos ahí, pues la película de Tony Scott solamente tiene un 39%. Por mi parte, creo que es la mejor de todas las colaboraciones de Scott con Washington y me cuesta entender la tibieza que despertó en su momento.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026