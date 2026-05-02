Esta es la emocionante historia real en la que se basó Diana Gabaldon para crear a Jamie Fraser, el protagonista de 'Outlander'

Cuando 'Outlander' llegó a mi vida, la idea de sumergirme en la Escocia del siglo XVIII me pareció irresistible y ahora que llega su final, siento que cuando la termine tendré la sensación de que me han arrancado un brazo.

La serie basada en las novelas de Diana Gabaldon que sigue a Claire Randall (Caitríona Balfe), una valiente enfermera que atraviesa un antiguo círculo de piedras y viaja en el tiempo desde 1946 hasta 1743, donde conoce al héroe romántico perfecto: Jamie Fraser (Sam Heughan), un lord de las Tierras Altas con un físico imponente y muchísima empatía.

El origen de Jamie Fraser

Además del interés generado por la serie, hay una pregunta que nos persigue desde que se estrenó y es si existió alguna vez un Jamie Fraser real. Siento decir que la respuesta corta es no. En realidad, Diana Gabaldon se inspiró en figuras históricas y relatos jacobitas para construir al personaje, mezclando referencias de la cultura escocesa, relatos militares e incluso personajes de otras series como Jamie McCrimmon de 'Doctor Who', hasta dar forma al mito del carismático guerrero de las Tierras Altas.

En la serie, Jamie Fraser nace en Lallybroch, hijo de Ellen MacKenzie y Brian Fraser, dentro de una saga ficticia que se entrelaza con la historia real de los clanes escoceses, las revueltas jacobitas y la devastación posterior a la batalla de Culloden, que transformó profundamente la identidad cultural de las Tierras Altas.

Aunque Jamie no tiene un equivalente histórico directo, su figura recoge otras inspiraciones que conforman la propia historia de los Fraser, un clan escocés real con raíces medievales que llegó a jugar un papel relevante en los conflictos jacobitas del siglo XVIII. Uno de los personajes más notorios asociados a este linaje fue Simon Fraser, que fue ejecutado en 1747 y considerado el último hombre decapitado en Gran Bretaña, un episodio que refuerza el trasfondo violento y político que la serie reimagina de forma romántica. Y que esperemos que no se repita en la serie.

Además, el universo de 'Outlander' también bebe de lugares y símbolos reales de Escocia que ayudan a anclar la ficción en la historia real. Por ejemplo, Lallybroch, la finca familiar de Jamie, aunque es ficticia en la novela, se asocia en el imaginario de la serie con Midhope Castle como localización de rodaje, mientras que la memoria de Culloden y la represión posterior -incluida la prohibición del tartán y la persecución del gaélico- funciona como una base histórica real para narrar el conflicto que atraviesa toda la narrativa de la serie.

'Outlander' está disponible en Movistar Plus+.

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