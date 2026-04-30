'La Plaga' es una película magnífica que muestra el mayor terror creado por el ser humano: los chavales de 12 años

Solo hay una cosa que dé más miedo que no encajar en la adolescencia: no hacerlo durante la pubertad. Ser un paria en un sistema social donde tu familia pasa a un segundo plano y tu grupo no solo se convierte en el centro de tu vida, sino que eres capaz de cambiar hasta límites insospechados simplemente para no ser expulsado de esta esclava sociedad en miniatura repleta de primeras veces.

Por suerte, si nuestros recuerdos han romantizado esa horrible época vital, 'La Plaga' ('The Plague') se ocupa de reflejar como ninguna otra el absoluto pánico de la marginación pubescente con una de las mejores películas de terror que vamos a ver este año. Se presentó en el pasado Festival de Cannes y acaba de llegar por fin a los cines españoles.

Dando la plaguita

El protagonista de 'La Plaga', escrita y dirigida por Charlie Polinger, parece el único capaz de mirar con cierta cordura hacia el resto de los suyos, convirtiéndose en la única pieza que se niega a entrar en este organigrama de vencedores y vencidos, acosados y matones, que el campamento de verano exacerba.

Frente a él, casi de manera atávica, el grupo premia a aquel que traiciona su personalidad propia para unirse a la cacería y castiga al que se atreve a romper unas reglas no escritas y muy sencilla: no te acerques a quien tiene la plaga. No seas un marginado más. No hagas nada que se salga de lo normal. Sobrevive, como único paso imprescindible para salir exitoso de este periodo vital.

Para mostrar este ambiente opresivo, totalmente alejado de la dulcificación y el blanqueamiento que a veces el cine hace de los preadolescentes, Charlie Polinger (que firma aquí su primera película) utiliza a la perfección una banda sonora ominosa y una fotografía oscura, cercana al realismo, con la que retrata la presión psicológica constante, alejándose del drama al uso y zambulléndose directamente en el tono del terror psicológico.

Todos podemos entender la desesperación por no entender lo incomprensible, por verse arrastrado a un ritual absurdo, por lidiar contigo mismo en una edad donde la masa es más fuerte que el individuo.

'La Plaga' llega a juguetear con el body horror, y es muy propio, paradójicamente, de una película que muestra cómo la invisibilidad es la única manera real de sobrevivir en un mundo repleto de ansiedad adolescente y ansias por integrarse.

La cinta, al ambientarse en el año 2003, sabe perfectamente lo que está haciendo: posiblemente esta fue la última época en la que el bullying era notorio y público (o sea, que no se utilizaban móviles para machacar a la víctima) y en la que, al mismo tiempo, aún no había suficiente concienciación como para que le importase a nadie.

Los niños eran auténticas fieras deseando despellejar al diferente, y la cinta da buena cuenta de ello. O eres el que da, o eres el que recibe, y no hay término medio. Nunca lo hubo. Quizá nunca lo haya.

¿Por qué me hacéis esto?

Como evolución natural y millennial de 'El señor de las moscas', 'La Plaga' es fascinante no solo por la complejidad de sus interacciones sociales (el líder del grupo que se vuelve tímido a solas; el apestado que resulta ser la única persona con corazón; los miembros del séquito que no saben qué contestar cuando se les pone un espejo delante...), sino también por un ambiente enrarecido constante que consigue que nos sintamos en medio del meollo hormonal de ese campamento.

Y, además, logra hacer un paralelismo de lo más sabio con la edad adulta: al fin y al cabo, ¿estamos completamente seguros de que, aún ahora, no seguiríamos a alguien que promueve la injusticia solo por sentirnos integrados en un grupo?

En tiempos actuales, el cine cada vez pide menos a sus espectadores, ansiosos por contenido de usar y tirar. 'La Plaga', sin embargo, exige un público vivo, inteligente y con la atención totalmente puesta en lo que cuenta. Al final, la película regala un plano final icónico, sutil y climático que, tristemente, no viene precedido por un tercer acto que explore hasta el límite todas las ramas del dilema que se plantea.

De hecho, parece que el guion se queda un poco estancado, dando vueltas constantes sobre las mismas preguntas sin otorgar apenas respuestas. Eso sí, esta falta de clímax explosivo se compensa con un apartado visual impepinable.

En 'La plaga' no hay monstruos, pero están todo el rato en pantalla. No hay sangre, pero sí víctimas. No hay lloros, pero sí desesperación. Porque, al final, ser adolescente es pura confusión constante, que entronca con la necesidad de comprender quién eres en base a ti mismo y al grupo al que deseas pertenecer como sea.

Pocas cosas me parecen más terroríficas que tener que lidiar con niños de 12 años sedientos de sangre y sin padres cerca que les paren los pies. El más puro, absoluto y grotesco terror posible.

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