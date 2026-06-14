Si 'Akane-banashi' no es suficiente, este drama deportivo es justo lo que necesitamos. Un intrigante spokon que ver en streaming para romper los moldes del género

Entre todos los animes que se han estrenado esta primavera, tengo que decir que el que me ha sorprendido para muy bien y me tiene enganchada cada semana es 'Akane-banashi'. Es una serie sobre una adolescente que busca abrirse camino en el mundo profesional del rakugo, un arte narrativo en el que los intérpretes cuentan historias cómicas sentados en un escenario.

Así explicado puede que no parezca la base ideal para un shonen, pero 'Akane-banashi' es una auténtica fantasía que consigue de maravilla convertir un "nicho" así en una historia adictiva que sigue a la perfección la fórmula de los animes deportivos.

¡Pero hay más!

'Akane-banashi' no es el único anime que logra una hazaña así: otro ejemplo curiosísimo en este campo tiene que ser 'Chihayafuru'. Aunque en este caso cambiamos el rakugo por el karuta, un juego de cartas tradicional, y también consigue enganchar al explotar de miedo la fórmula de los torneos con rivalidades intensísimas y unos personajes que lo dan todo.

'Chihayafuru' adapta el manga de Yuki Suetsugu y tuvo tres temporadas de anime con un total de 74 episodios y varios especiales directos a video. Arranca con Chihaya Ayase, quien un día conoce a un chico llamado Arata Wataya, que es un as del karuta y está convencido de que Ayase tiene muchísimo potencial para el juego.

Años después, ella aún se aferra a su sueño de ser la mejor jugadora de karuta de Japón, y cuando se reúne con un amigo de la infancia montan un club en su instituto para empezar a jugar juntos. Un anime que mezcla drama, romance y los mejores elementos competitivos de un anime de deportes, aunque con escenario un tanto peculiar.

'Chihayafuru' se puede ver al completo en Crunchyroll, y se puede decir que es uno de esos animes que dejan huella, ya que su popularidad en Japón hizo que el juego viviera un segundo renacimiento y muchos jóvenes se interesasen por él. Si el rakugo de Akane no es suficiente (especialmente ahora que se nos acaba la temporada), es el momento perfecto de sumergirnos en el fascinante mundo del karuta.

En Espinof | Los 7 mejores animes isekai que podemos ver en streaming esta primavera con lectoras voraces, grandes héroes y el mejor limo del mundo

En Espinof | 13 películas de animación que ver (al menos) una vez en la vida y que están disponibles en streaming



