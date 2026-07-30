'Spider-Man: Brand New Day' esconde una referencia a la siguiente película de su director. El live action de un legendario anime con el que ya está apuntando maneras

Con 'Spider-man: Brand New Day' se ha marcado un nuevo punto de inflexión para el personaje de Tom Holland, y de paso Destin Daniel Cretton ha terminado de demostrar que se maneja de miedo en el terreno de los superhéroes. Ya nos dejó una aventura muy sólida con 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', y ahora con Spider-Man también ha recuperado lo mejor del personaje.

Aunque ya sabemos que Cretton planea cambiar pronto de registro, y nos ha dejado varias pistas en la propia 'Spider-Man: Brand New Day'.

Entre ninjas y shurikens

Es un proyecto al que le está costando salir del limbo, pero ahora sabemos que la película en acción real de 'Naruto' por fin está en marcha. El fichaje de Cretton como director se confirmó en 2024, aunque como todavía tenía sus obligaciones para con Marvel se ver que Naruto tuvo esperar un tiempo más. Eso sí, este verano las cosas han empezado a moverse definitivamente y el proceso de casting para Naruto, Sakura y Sasuke ya ha comenzado.

Ahora que Cretton ha cumplido con Spider-Man está listo para meterse en su siguiente proyecto, y nos ha dejado una pequeña referencia en 'Spider-Man: Brand New Day'. Es en el cuarto de Ned Leeds, donde se puede ver un poster de 'Naruto' en varias ocasiones.

Teniendo en cuenta que Ned es bastante friki, encaja perfectamente que sea fan de 'Naruto' y del anime. Así que el poster no desentona, pero es un curioso huevo de pascua que referencia lo siguiente que tiene Cretton por delante. Además, la inclusión de los ninjas de la Mano parece la excusa perfecta para ir probando si ciertas escenas pueden funcionar.

Entre tiros de plano, coreografías de combate y el uso de shurikens y otras armas, los enfrentamientos entre Spider-Man y la Mano son el campo de pruebas ideal para ver cómo funcionaría 'Naruto' en acción real. Cretton ya ha ido haciendo sus prácticas, ahora queda por ver qué tal termina de aplicarse a la obra de Masashi Kishimoto.

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