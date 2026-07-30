Usopp es el protagonista de lo nuevo de 'One Piece', y para el creador del spin-off era justo el capitán que necesitábamos: "Es una nueva perspectiva"

Todavía nos toca esperar hasta 2027 para poder ver cómo termina la Saga de Alabasta en la tercera temporada de 'One Piece'. El live action de Netflix se ha sabido desmarcar como una adaptación que mantiene el espíritu del manga original, y que está dando pie a una franquicia secundaria muy jugosa.

Tanto, que este verano estrena su propio spin-off. Irónicamente, viene en formato animado, pero de paso es una versión LEGO de 'One Piece' con un enfoque diferente.

Un nuevo capitán para ponernos al día

'LEGO One Piece' será un especial de dos episodios que nos refrescará los eventos de la serie de Netflix y que llega a la plataforma el próximo 29 de septiembre. Por sus primeros avances, a todas luces promete tener el tono y el humor de las series y películas animadas de LEGO en la línea de 'Batman: La Lego Película', aunque viene con otro cambio importante: Usopp es el protagonista.

Aunque también tendremos a Luffy y compañía (obviamente), Usopp es el principal narrador y la fuerza impulsora de 'LEGO One Piece'. Y para Tom Hyndman, showrunner, guionista y productor ejecutivo de la miniserie, era de cajón tomar esta decisión:

"Queríamos hacer algo que introdujera suavemente a los nuevos espectadores en el mundo de 'One Piece', mientras que a los fans de siempre les dábamos una nueva perspectiva divertida para ver las icónicas historias de las dos primeras temporadas".

El especial también tiene un cierto sentido dentro de la continuidad de la serie de Netflix, ya que 'LEGO One Piece' se ambienta justo tras el final de la segunda temporada y el fichaje de Chopper para el grupo. Y ya que el nuevo médico de la tripulación se ha perdido sus aventuras pasadas, pues a Usopp le toca ponerle al día con su propio estilo de cuentista.

Para ello también se ha traído de vuelta al reparto de la serie de Netflix, empezando por Jacob Romero Gibson e incluyendo a Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd y Taz Skylar. Y aunque doblar en una serie animada ha sido un desafío muy diferente también tuvieron muchísima libertad.

"Fue increíble, tenerlos a bordo. Nos permitió muchas cosas locas durante las grabaciones, porque no teníamos que tomarnos un tiempo extra para que encontrase al personaje: ellos son los personajes", explicó Hyndman. "Esta libertad nos llevó a algunos momentos extremadamente divertidos, y mucha improvisación graciosísima que han mejorado aún más los episodios".

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