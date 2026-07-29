Diego Luna, sobre Estados Unidos: "No hay un lugar para mí más importante que México, pues aquí está mi pasado y mi futuro"

Diego Luna es actualmente el actor mexicano más internacional, algo que buena medida se debe a su participación en el universo Star Wars. Sin embargo, él siempre ha mantenido que no quiere vivir en Estados Unidos y que prefiere hacerlo en su México natal, aunque sea a costa de tener que estar viajando constantemente por trabajo.

México por encima de todo, pero sin despreciar a Estados Unidos

De hecho, la residencia principal de Luna se sitúa en Ciudad de México, residiendo de forma temporal en otros lugares, desde Estados Unidos hasta Londres, por obligaciones del rodaje. Pero él siempre ha tenido claro que su hogar está en México:

Me gusta estar aquí, adoro México, esta es mi casa y aquí viven mis hijos y mi padre, y por ende no hay un lugar para mí más importante que este, pues aquí está mi pasado y mi futuro.

No obstante, eso no quiere decir que Luna reniegue para nada de Estados Unidos, pues cuando tuvo la oportunidad de presentar el show de Jimmy Kimmel destacó que "la primera vez que pise voluntariamente Estados Unidos, tenía 20 años, luego del éxito de ‘Y tu mamá también’. Viaje por California por trabajo y LA se convirtió en un lugar que visité constantemente, no sólo por trabajo, sino también porque lo amo".

Eso sí, Luna también criticó la actitud actual del Gobierno de Estados Unidos -y de Donald Trump en particular- hacia los mexicanos: "Este país se ha beneficiado de los migrantes, pero se rehúsa a reconocerlo. Se trata de reconocer el trabajo de millones y lo injusto que es que tengan que vivir a escondidas. La única solución ahora es clara y ha sido clara por décadas: darles un camino hacia la seguridad jurídica. Eso merecen sus vecinos, ser bienvenidos en un país al que ya pertenecen".

Además, Luna es muy consciente de su posición de privilegio a la hora de poder elegir los proyectos en los que acaba participando: "Creo que tiene que ver con todo lo que he hecho en mi vida y con lo que he trabajado, pero también con un alto grande de suerte, con una estrella que me va siguiendo, no sé si sea la energía de mi mamá o de alguien que me quería mucho y que se quedó por aquí, porque he sido muy afortunado".

Además, el actor nacido en Toluca no tiene problemas en mostrarse agradecido de haber colaborado con gente que ha sido esencial para él, y hasta se emociona hablando de ello: "Agradezco estas oportunidades que me da la vida y poder trabajar con gente que ha sido importante en la formación de mi carrera. Hago lo que hago porque actores, directores y películas fueron influyentes para mí, me marcaron en un tiempo determinado y que hoy la vida me dé chance de acercarme y participar a estas voces me parece una gran fortuna, algo de lo cual tengo que aprender muchísimo para seguir en esto y, claro, seguir creciendo".

La última vez que pudimos ver a Luna fue en 'México 86', una película original de Netflix sobre cómo su país se hizo con la organización del Mundial de fútbol celebrado hace 40 años. Eso sí, tiene varios proyectos en agenda, destacando el remake en imagen real de 'Enredados' que se está grabando actualmente en España.

En Espinof | No sólo 'Gol!' y 'México 86': éstas son las películas mexicanas con espíritu futbolista para maratonear entre partidos

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026