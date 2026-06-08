Diego Luna, actor: "Que no vengan a contar nuestras historias porque nadie mejor que nosotros para contarlas"

Diego Luna vuelve a estar en primera línea gracias al estreno de 'México 86', la simpática película original de Netflix que cuenta cómo dicho país consiguió convertirse en la sede del Mundial de fútbol hace 40 años. Es evidente que el propio actor es consciente de lo importante que sean ellos mismos los que cuentan las historias locales en lugar de que venga alguien de fuera a hacerlo.

De esta forma, Luna ha aplicado la máxima que él mismo defendió cuando recogió el premio platino de honor, convirtiéndose en su momento en el actor más joven en recibirlo. En la rueda de prensa anterior no dudó en afirmar lo siguiente: "Que nuestras historias nos corresponde verlas entre nosotros. Son mucho más las cosas que compartimos y las diferencias también hay que celebrarlas. Hay una curiosidad allá afuera. Que no nos ganen el primer paso y que no vengan a contar nuestras historias porque nadie mejor que nosotros para contarlas".

"Podemos compartir nuestras historias de muchas formas"

"¿Por qué no aprovechar este momento y recordar que en bloque somos más fuertes?" se preguntaba Luna, quien además añadía que las salas de cine no tienen que ser la única opción a explorar a fondo: "Podemos compartir nuestras historias de muchas otras formas, se abre una oportunidad de pensar en bloque". Casualidad o no, Luna acabaría siendo el protagonista de 'Andor', la mejor serie de Star Wars hasta la fecha.

Además, 'México 86' se ha estrenado directamente en Netflix, pues la plataforma también está apoyando con fuerza las producciones hechas en ese país, llegando además en un momento muy oportuno: "Recuerdo que a finales de los 90 y principios de los 2000 había un cine independiente al que querías pertenecer, que se parecía al que se hacía en nuestros países y ese cine empezó a hacerse de un nicho tan pequeño que empezó a desaparecer. Y de repente llegaron las plataformas y se volvieron un espacio donde por la necesidad de contenido y una apuesta se empezó a dar voz a gente joven".

Por último, Luna es consciente de la importancia del contexto a la hora de ver qué películas o series hacer en ese momento, pero sin obsesionarse en lo que está por llegar: "La maravilla de esta profesión es que los personajes que yo puedo hacer hoy no los podía hacer antes y los que podré hacer cuando tenga 60 años todavía no puedo ni imaginarlos siquiera. La perspectiva va cambiando, el entorno va cambiando, las historias que contamos hoy no pueden no tener que ver con una pandemia. Proyectar el futuro hace perder el tiempo en esta profesión en particular. Creo que hay que estar viviendo el presente".

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