James Gunn quiere resarcirse del último fracaso de DC con 'Linternas', que muestra un nuevo tráiler sensacional que suma un icónico villano

Queda la sensación de que apenas está arrancando todavía, pero el Universo DC ya se ha topado con un traspiés con 'Supergirl', que además de fracasar en taquilla tampoco ha tenido críticas que le den cierta validez. James Gunn tiene que resarcirse si quiere seguir sosteniendo su gran proyecto, y lo está haciendo a base de buenos tráilers.

Tras el buen vistazo terrorífico a 'Clayface', en la Comic Con de San Diego se ha mostrado el tráiler definitivo de 'Linternas', la próxima serie que seguirá desarrollando este Universo reiniciado hace poco más de un año. Una ficción larga que ha contado con las grandes mentes de Damon Lindelof y Tom King en colaboración con el showrunner Chris Mundy, que no han parado de prometer un toque más dramático y realista al mundo de Linterna Verde.

La luz más brillante frente a la noche más gris

Buscando separarse del fracaso estrambótico que protagonizó en cine Ryan Reynolds, el toque de thriller detectivesco tiñe la fantasía de 'Linternas', que tiene a Aaron Pierre como un John Stewart siendo entrenado para reemplazar al Hal Jordan de Kyle Chandler para ser el guardián de su sector del universo.

En el tráiler vemos también a Nathan Fillion como Guy Gardener, que ya se introdujo como Linterna en la película de 'Superman'. También figuran en este avance Kelly Macdonald, Laura Linney y un Ulrich Thomsen que dará vida al icónico villano Sinestro, al que tenemos ocasión de ver por primera vez.

Mucha artillería, muchos tonos gris y algún chascarrillo a costa de la magia de los anillos completan este prometedor vistazo a la serie que veremos en HBO. Sus 8 episodios empezaran a estrenarse en streaming de manera semanal a partir del próximo 17 de agosto, haciendo primero su paso por la televisión por cable en continente americano la noche del 16 de agosto.

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