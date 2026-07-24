'Dalgliesh' va un poco a su bola y es muy elegante. Es una serie que encaja perfectamente entre las mejores de los últimos años

Parece que cualquier thriller que se precie necesita un asesino en serie, giros imposibles o una violencia cada vez más explícita para llamar la atención. Por eso se agradece que haya series que no sigan estos patrones. Es el caso de 'Dalgliesh', la adaptación de las novelas de P. D. James, que recupera el placer de las investigaciones pausadas y los personajes complejos.

Un detective raruno

Adam Dalgliesh no es el típico detective atormentado ni un genio excéntrico. Es un inspector reservado e inteligente que, además, compagina su trabajo como policía con su faceta de poeta. Esa sensibilidad convierte cada caso en algo más que una simple investigación criminal, permitiendo que la serie profundice en las motivaciones y las heridas de todos sus personajes.

Cada historia dedica el tiempo necesario a presentar a los sospechosos, construir el misterio y dejar que las pistas encajen poco a poco. No busca impresionar con giros constantes, sino con una narrativa sólida que recompensa la atención del espectador y recupera el espíritu de los grandes whodunits británicos.

Ambientada en la Inglaterra de los años 70, 'Dalgliesh' recrea con enorme cuidado cada escenario, desde hospitales y mansiones hasta pequeños pueblos o instituciones religiosas. La fotografía, el vestuario y la dirección artística construyen una identidad visual muy elegante que convierte la serie en una experiencia alucinante.

Gran parte del éxito de la serie recae en la interpretación de Bertie Carvel, que nos ofrece un Dalgliesh contenido, melancólico y tremendamente carismático. Su presencia transmite autoridad sin necesidad de grandes discursos y consigue que cada investigación tenga un peso emocional que va mucho más allá del crimen que intenta resolver.

En otras palabras, es un thriller elegante, inteligente y muy bien interpretado que demuestra que no hacen falta persecuciones constantes ni violencia extrema para mantenerte en vilo.

Tenéis tres temporadas por delante y la tenéis en Filmin.

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