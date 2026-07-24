Triunfa en Amazon este singular thriller de acción protagonizada por una de las estrellas de 'James Bond'

Podemos afirmar que Rami Malek ha construido una de las carreras más versátiles de Hollywood durante las últimas dos décadas. Antes de convertirse en una estrella internacional gracias a 'Bohemian Rhapsody', su trabajo en la serie 'Mr. Robot' o su participación como villano en 'Sin tiempo para morir', el actor ya había llamado la atención de la crítica con interpretaciones en producciones como la miniserie bélica 'The Pacific'.

Ahora, suma un nuevo éxito a su trayectoria con 'Amateur', un thriller de espionaje que está viviendo una segunda vida gracias a su llegada a Prime Video.

Basada en la novela homónima de Robert Littell publicada en 1981, 'Amateur' se aleja del arquetipo habitual del héroe de acción: en lugar de un agente entrenado para el combate, la historia pone el foco en un hombre brillante desde el punto de vista intelectual, pero completamente inexperto en el terreno físico, una premisa que despertó el interés de hacerla desde años antes, tanto, que incluso el proyecto estuvo a punto de materializarse en 2006 con Hugh Jackman como protagonista, aunque terminó quedando en el limbo hasta que fue recuperado por 20th Century Studios.

Finalmente, la película vio la luz bajo la dirección de James Hawes, conocido por su trabajo en la serie 'Slow Horses', con un reparto encabezado por Rami Malek junto a Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal y Julianne Nicholson.

En la cinta, Malek interpreta a Charlie Heller, un criptógrafo de la CIA cuya vida cambia por completo cuando su esposa, Sarah, muere durante un atentado terrorista. Convencido de que la agencia para la que trabaja está ocultando información, Charlie inicia su propia investigación hasta descubrir una conspiración que alcanza a altos cargos de la organización.

Lejos de resignarse, utiliza sus conocimientos informáticos como arma para presionar a sus superiores y exigir entrenamiento especializado con el objetivo de perseguir a los responsables del asesinato. A partir de ese momento, el personaje se convierte tanto en cazador como en objetivo, iniciando una persecución internacional mientras intenta hacer justicia y escapar de quienes quieren silenciarlo.

Aunque durante su paso por los cines obtuvo una recaudación mundial de 96 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 60 millones, la película recibió una acogida desigual por parte de la crítica especializada. Sin embargo, la interpretación de Rami Malek fue uno de los aspectos más elogiados, destacando su capacidad para construir un héroe vulnerable, inteligente y muy distinto a los protagonistas tradicionales del género.

Con el paso de los meses, la película ha encontrado una nueva audiencia en streaming al llegar al catálogo de Prime Video, lo que la ha impulsado hasta situarse entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países.

Rami Malek reconoce las similitudes con 'Mr. Robot'

Uno de los aspectos que más han comentado los espectadores es el evidente paralelismo entre Charlie Heller y Elliot Alderson, el protagonista de 'Mr. Robot': el propio Rami Malek confirmó esa conexión durante una entrevista donde explicó que fue consciente de las similitudes desde la primera lectura del guion y que incluso habló con el director James Hawes para introducir matices que permitieran diferenciar ambos personajes.

En palabras del actor, Charlie es un hombre con una historia de amor sólida y una vida emocional mucho más estable que la de Elliot, lo que convierte la pérdida de su esposa en el auténtico motor de una trama donde el espionaje y la acción están al servicio de un relato profundamente personal.

Gracias a esa combinación de suspenso, conspiraciones internacionales y un protagonista alejado de los estereotipos del cine de acción, 'Amateur' se ha convertido en una de las sorpresas recientes del catálogo de Prime Video y confirma que Rami Malek sigue encontrando personajes capaces de aprovechar su rango actoral.

'Amateur' está disponible en Prime Video.

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