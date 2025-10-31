No falla, este thriller de Apple vuelve a entretener al máximo en su temporada 5. Trepidante, divertida y metiendo el dedo en la llaga

Las series más confortables suelen ser sinónimo de algo poco complicado y desafiante que van un poco en contra de lo que pedimos artísticamente, que solemos requerir cierta excelencia además de valentía. Pero en un panorama tan inestable como el seriéfilo, especialmente por los plazos de espera desatados, tener un valor estable es tener uno extremadamente necesario.

Ser la serie que es notable todo el rato, no brillante pero sí próxima a ello, es un rara avis por cómo se produce televisión en tiempos del streaming. Pero es algo que ha conseguido ‘Slow Horses’ de una manera que desafía todo, incluyendo los tiempos en los que se mueven los británicos, siendo fieles a una cita que no decepciona.

Los mejores peores espías

Su temporada 5 acaba de estrenarse en Apple TV+ y ha vuelto a ofrecer todo lo que se esperaba de ella. No más, pero desde luego nunca menos, incluso mejorando ligeramente los resultados de la anterior temporada. Gary Oldman y Jack Lowden vuelven a estar al frente de una serie de espías que está creando escuela (véase ‘Dept Q’, por citar un ejemplo).

La ciénaga vuelve a sacar las castañas del fuego al servicio secreto ¡cuando una amenaza terrorista asola Londres justo en un momento de elecciones a la alcaldía cruciales. Mientras los agentes de la división más infravalorada de la inteligencia británica se encuentran en crisis existenciales por su futuro, el destino de la ciudad pende de un hilo por un enemigo que destapa las cloacas de la seguridad estatal.

Es loable la capacidad de ‘Slow Horses’ para hacer una serie de espías bastante canónica en muchos aspectos, pero no teniendo miedo a señalar críticamente el mundo del espionaje. Siguiendo el espíritu de los libros y conectando con el momento, la nueva temporada muestra el auge del populismo electoral y también las prácticas clandestinas de las agencias de inteligencia que acaban teniendo consecuencias explosivas.

‘Slow Horses’: siempre en su casilla

Todo sin perder el pulso del thriller de acción policial (o equivalente) y sin renunciar a un sentido del humor que recurre a chistes de pedos si es necesario. Su grupo de espías es tan payaso como competente, dibujando personajes efectivos a los que se coge cariño con facilidad mientras se meten en aventuras disparatadas.

Oldman sigue siendo un faro que guía el tono y espíritu de la serie, comandando con una autoridad que nunca se toma en serio de forma que se agradece bastante. ‘Slow Horses’ entiende bien que espacio ocupa en el panorama de series de suspense, y se mantiene siempre firme en esa casilla sin dejar espacio al aburrimiento. Es bastante complicado lograr eso, pero están cerca de llevar un lustro consiguiéndolo.

