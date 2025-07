Las mejores películas de acción y thrillers de 2025 (por ahora)

¡Ni un solo curso cinematográfico sin nuestra buena dosis de pólvora, explosivos, balas, huesos rotos y refrescantes duchas de hemoglobina! Por supuesto, la temporada 2025 nos está dejando una selección de cine de acción de calidad que demuestra que el género sigue vivo y coleando, y en esta lista vamos a recopilar los mejores largometrajes del año estrenados hasta la fecha.

Por supuesto, iremos actualizando conforme vaya avanzando la temporada —y mucho ojo porque se vienen cosas interesantísimas—, pero con los títulos seleccionados por el momento hay tanta calidad como variedad en sus propuestas. Para que luego digan algunos que el cine ha muerto.

Warfare

Dirección: Alex Garland, Ray Mendoza Reparto: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett

'Warfare' es, simple y llanamente, la experiencia audiovisual más contundente, inmersiva, intensa y brillante que nos ha dejado el cine de acción de 2025 hasta la fecha. Alex Garland ha vuelto a obrar un pequeño milagro tras su inmensa —e injustamente denostada— 'Civil War' aprovechando la experiencia en combate de su codirector Ray Mendoza, todo ello en 95 minutos que no hacen prisioneros y que cortan la respiración, especialmente en lo que respecta a su forma.

Crítica de Warfare en Espinof | En Amazon Prime Video

Juego de ladrones 2: Pantera

Dirección: Christian Gudegast Reparto: Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., Jordan Bridges, Evin Ahmad, Salvatore Esposito

¿Es la secuela de 'Juego de ladrones' una película memorable que no olvidarás en años? En absoluto. ¿Ofrece un par de horas de diversión sin cortapisas que funcionan a las mil maravillas? Sin ninguna duda. Con 'Pantera', Christian Gudegast huye de la fórmula 'Heat' de su predecesora y abraza el disparate a lo 'Ocean's' en un cóctel de acción, intriga y atracos imposibles que puede que ya hayas visto antes. Pero si algo funciona tan rematadamente bien, ¿para qué vas a cambiarlo?

Crítica de Juego de ladrones 2: Pantera | En Amazon Prime Video

Novocaine

Dirección: Dan Berk, Robert Olsen Reparto: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacob Batalon, Betty Gabriel

A veces, lo mejor que le puedes pedir a una película es que no intente ser más de lo que realmente es; que no tenga ínfulas de transgresión y abrace, como es el caso, su condición de entretenimiento sin más —¡ni menos!—. 'Novocaine', con sus 18 millones de presupuesto, un Jack Quaid en su salsa y una gran autoconsciencia nos regala una divertidísima ensalada de tiros y tortas casi cartoon con estructura de videojuego y poso de comedia romántica que triunfa al sacar oro de una premisa tan sencilla como: ¿Qué pasaría si un tipo inmune al dolor juega a ser héroe de acción?

Crítica de Novocaine en Espinof

Ballerina

Dirección: Len Wiseman Reparto: Ana de Armas, Ian McShane, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Norman Reedus

Pocas cosas deben imponer tanto en lo que respecta al cine de acción contemporáneo que moldear una película teniendo en mente que debe estar a la altura de la saga 'John Wick'. 'Ballerina', aún siendo la más floja del universo creado por Chad Stahelski y Derek Kolstad, se sirve de una Ana de Armas en estado de gracia y de unas setpieces explosivas —memorable el momento granadas— para articular una salvajada capaz de arrancar aplausos y carcajadas pero, eso sí, mucho menos sofisticada que sus hermanas protagonizadas por Keanu Reeves.

Crítica de Ballerina en Espinof

Misión: Imposible - Sentencia final

Dirección: Christopher McQuarrie Reparto: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff

Cómo será el trabajo de Christopher McQuarrie a bordo de 'Misión: Imposible' para que su 'Sentencia final', aún siendo una de las películas más flojas de la saga, transpire más cine y sentido del espectáculo que la inmensa mayoría de blockbusters actuales. Su trama es un caos abrupto y arrítmico cargado de exposición y flashbacks durante una primera mitad algo frustrante, pero en cuanto McQ y Tom Cruise empiezan a sacarse conejos de la chistera, es imposible no mirar embobado la pantalla casi convertido en el meme de Martin Scorsese diciendo "PURE CINEMA".

Crítica de Misión: Imposible - Sentencia final en Espinof

Confidencial (Black Bag)

Dirección: Steven Soderbergh Reparto: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Gustaf Skarsgård, Tom Burke, Pierce Brosnan

A estas alturas de la película creo que reivindicar a Steven Soderbergh como una de las mentes más brillantes de la industria cinematográfica contemporánea es innecesario, así que vamos a darle el amor que se merece en lo que respecta a cine de acción. Ya enamoró a muchos con su 'Indomable' y ha vuelto a hacerlo con una 'Confidencial' que destila elegancia y un estilazo que aunque apueste más por el suspense y el diálogo que por los tiros, bien merece estar en esta lista. Sólo por Blanchett y Fassbender está más que justificado.

Estragos

Dirección: Gareth Evans Reparto: Tom Hardy, Jessie Mei Li, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán

He de reconocer que, tratándose del padre de 'The Raid' y su extraordinaria secuela 'Berandal', los primeros compases de 'Estragos', la nueva película de Gareth Evans, me dejaron tremendamente frío. Su uso del CGI roza el bochorno, su ritmo brilla por su ausencia —al igual que la acción—... pero entonces llega el mid point y, cuando todo está perdido, el bueno de Gareth nos regala un baño de sangre sucio, dinámico y ultraviolento marca de la casa que juega más en la línea de lo visto en 'Gangs of London' que en su díptico indonesio.

Crítica de Estragos en Espinof | En Netflix

