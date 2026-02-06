El director de uno de los mejores westerns modernos presenta el vibrante tráiler de su nueva película, donde una bomba desata el caos en Londres

El director escocés David Mackenzie llevaba ya varias películas a sus espaldas cuando consiguió el mayor éxito de su carrera con 'Comanchería', uno de los mejores westerns del cine moderno. Sus siguientes trabajos no mantuvieron el nivel, pero ahora presenta el tráiler de 'Fuze', su nueva película.

Todos los detalles de 'Fuze'

'Fuze' nos cuenta cómo se descubre una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en una concurrida obra en el centro de Londres. Eso lleva a que se desate el caos cuando militares y policías inician una evacuación masiva contrarreloj, algo que un grupo de ladrones intenta aprovechar para llevar a cabo un elaborado atraco.

Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking, Elham Ehsas y Honor Swinton Byrne encabezan el reparto de 'Fuze', una película que tuvo su presentación mundial en el pasado Festival de Toronto. Y dejó bastantes buenas sensaciones allí, ya que cuenta con un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Mackenzie cuenta para la ocasión con un guion firmado por Ben Hopkins ('Lost in Karastan'), que esperemos le permita darnos un largometraje más cercano al nivel de 'Comanchería'. Recordemos que luego firmó tanto 'El rey proscrito' como 'Relay'.

El estreno de 'Fuze' en Reino Unido tendrá lugar este próximo 3 de abril de 2026 -y tres semanas después en Estados Unidos-, mientras que en España todavía no tiene fecha de llegada a los cines. Eso sí, que lo hará de la mano de Diamond Films sí que está ya confirmado.

