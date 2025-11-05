Las 39 mejores películas del oeste. Grandes clásicos, obras de culto y joyas imprescindibles del género western de toda la historia del cine

Para muchos, no habría que decir "cine" sino "western". El género del Oeste está fuertemente arraigado a los grandes momentos del cine americano, especialmente en los tiempos dorados de Hollywood donde se volvían fenómenos algunas obras impepinables de cineastas maestros.

El ranking con el mejor cine del oeste de la historia

Es por ello que hacía falta una lista que hiciese un gran repaso histórico a uno de los géneros más reconocibles y potentes del séptimo arte. Aquí se incluyen una colección de 39 alucinantes películas que cubren todas las posibilidades del cine del Oeste, así como las diferentes épocas que recoge el mismo.

Grandes clásicos firmados por nombres como John Ford, Anthony Mann, Howard Hawks, Clint Eastwood, John Huston y Michael Cimino, hasta los ramalazos del spaguetti western de Sergio Leone o Sergio Corbucci. También muchas propuestas modernas (esto es a partir de 1990) que han intentado revilatizar el género o incluso replantearlo. Si buscar más westerns recientes, tenemos otras listas con lo mejor del siglo XXI, así como varios que se han estrenado de la mano de Netflix.

Cine western clásico

‘La diligencia’ (’Stagecoach’, 1939)

Dirección: John Ford. Reparto: John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, Andy Devine.

¿Es posible que el western tocase techo muy pronto? Es una pregunta pertinente dada la maestría de ‘La diligencia’, además de lo absolutamente influyente que se ha vuelto. No solo para el devenir del género en las próximas décadas (y algunas de las últimas), sino también para otros intentos de acción, aventura y drama que Hollywood ha intentado elaborar.

‘Pasión de los fuertes’ (’My Darling Clementine’, 1946)

Dirección: John Ford. Reparto: Henry Fonda. Linda Darnell, Victor Mature, Walter Brennan.

Aunque Ford demostró que tenía munición de sobra en la culata. John nos dio la mejor versión en pantalla de la historia de Wyatt Earp y la batalla del OK Corral, creando un enfrentamiento canónico y pictorico que es toda una masterclass de rodar tensión, drama y acción.

‘El tesoro de Sierra Madre’ (’The Treasure of the Sierra Madre’, 1948)

Dirección: John Huston. Reparto: Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt, Bruce Bennett.

Los que poblaban el salvaje Oeste se aventuraban a lo desconocido con el objetivo de conseguir las riquezas y tierras que les eran esquivos. John Huston lo lleva a sus extremos más depravados en una historia de aventuras apasionante aunque increíblemente cruda.

’Winchester 73’ (1950)

Dirección: Anthony Mann. Reparto: James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea, Stephen McNally.

James Stewart también se acuñó su sitio como legenda del género a través de plomo y botas gastadas de la mano de un Anthony Mann con el que lideró maravillas. La mejor, esta compleja historia de antihéroes con tanta acción como fuerza psicológica.

‘Solo ante el peligro’ (’High Noon’, 1952)

Dirección: Fred Zinnemann. Reparto: Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges.

Una declaración de intenciones tan clara en el género que algunos cineastas y actores legendarios se revolvieron contra ella. Una muestra de como ‘Solo ante el peligro’ metió el dedo en la llaga contra ciertos valores patrióticos y arcaicos sobre los que se había sostenido el cine del Oeste, planteándolo desde un drama poderoso.

‘Centauros del desierto’ (’The Searchers’, 1956)

Dirección: John Ford. Reparto: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond.

Una lista histórica de este tipo no debería estar dominada por tres o cuatro nombres, pero con Ford es complicado no hacer una excepción cuando da tantas joyas trascendentales que siguen referenciándose hoy día fuera del género. Qué sería de gran parte del cine americano posterior de no haber tenido una odisea tan apabullante y tan bellamente diseñada.

‘Rio Bravo’ (1959)

Dirección: Howard Hawks. Reparto: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson.

La respuesta de John Wayne y Howard Hawks a ‘Sólo ante el peligro’ es un despliegue épico de camaradería masculina que todavía conserva empaque y fabulosas texturas arenosas. Brillante tanto en sus momentos grandes como fabricando intimidad a través de una canción que emociona al máximo.

‘Los valientes andan solos’ (’Lonely Are the Brave’, 1962)

Dirección: David Miller. Reparto: Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau, Michael Kane.

Ni Kirk Douglas podía resistirse a liderar su propia aventura western, aunque tuviera que llevarla a tiempos contemporáneos y hablar de problemas del sueño americano que siguen siendo escalofriantemente pertinentes en el presente. Una sensacional renovación de los canones con estupendo guion de Dalton Trumbo.

‘Dos hombres y un destino’ (’Butch Cassidy and the Sundance Kid’, 1969)

Dirección: George Roy Hill. Reparto: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin.

Con el género ya entrando en su fase crepuscular, qué mejor manera de darse un último homenaje que a través de las nuevas estrellas del futuro. El equipo de actores y director que luego dominaría todo con ‘El golpe’ crearon una modélica historia de amistad y huida con un guion de William Goldman que debería enseñarse en universidades.

‘Grupo salvaje’ (’The Wild Bunch’, 1969)

Dirección: Sam Peckinpah. Reparto: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmon O’Brien.

Pero el género no podía despedirse de Hollywood sin pelea. Peckinpah hace también su particular homenaje a base de volver este cine completamente salvaje y violento, marcando el tono hacia un nuevo Hollywood más atrevido en sus historias. Una perfecta unión entre la tradición y la frescura renovadora.

‘La puerta del cielo’ (’Heaven’s Gate’, 1980)

Dirección: Michael Cimino. Reparto: Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, Christopher Walken, Jeff Bridges.

Qué ironía que las libertades del Nuevo Hollywood también muriesen con el western. Michael Cimino crea un exceso monumental en su viaje por los cimientos violentos de América y del género, creando una épica inabarcable pero sensacional donde no quieres que se acabe nunca el baile.

‘Silverado’ (1985)

Dirección: Lawrence Kasdan. Reparto: Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover.

Ese año mágico también lo fue para el género. Para muchos, el primero y para casi todos, el que demostraba que el género de gente montando a caballo entre puestas de sol también podía ser divertido y trepidante DESDE EL PRIMER MINUTO.

‘Tres amigos’ (’Three Amigos!’, 1986)

Dirección: John Landis. Reparto: Steve Martin, Chevy Case, Martin Short, Alfonso Arau.

John Landis nunca ha sabido medir su sentido del humor. Incluso hay veces en que estoy convencido de que no lo tiene. Pero eso no pasó en esta rotunda obra cumbre del humor donde, bien asesorado por Lorne Michaels, logró invocar a tres dioses del humor para construir una de las mejores y más divertidas comedias de todos los tiempos.

Películas de spaguetti western

‘El bueno, el feo y el malo’ (’Il buono, il brutto, il cattivo’, 1966)

Dirección: Sergio Leone. Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffrè.

La conclusión magistral a toda una trilogía fundamental en la historia del cine, con Sergio Leone llevando a sus cotas más gloriosas la acción grasienta del spaguetti western. Ya sabéis lo cojonudo que es el duelo final, no necesitáis que os lo explique de nuevo.

‘El halcón y la presa’ (’La resa dei conti’, 1967)

Dirección: Sergio Sollima. Reparto: Lee Van Cleef, Tomas Milian, Walter Barnes, Nieves Navarro.

El sheriff suele ser el héroe poco complicado en las historias del Oeste. El cine italiano revolvió bastante esa tradición con películas como esta de Sollima, elaborando desde un profundo y crudo nihilismo la naturaleza violenta de un justiciero de gatillo fácil. Por descontado, la acción es un éxtasis continuo, igual que la música de Ennio Morricone.

‘Hasta que llegó su hora’ (’C'era una volta il West’, 1968)

Dirección: Sergio Leone. Reparto: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Gabriele Ferzetti.

Aunque la trilogía del dolar es, quizás, la obra más canónica de Leone en la conciencia colectiva, su obra total y absoluta sobre el Oeste y los cimientos estadounidenses está en esta épica batalla calurosa por el territorio. Inmensa, poderosa y también completamente irresisitble.

‘Los compañeros’ (’Vamos a matar, compañeros’, 1970)

Dirección: Sergio Corbucci. Reparto: Franco Nero, Tomas Milian, Jack Palance, Fernando Rey.

¿Es posible que estemos ante la mejor película del director de 'Django' y 'El gran silencio'? 'Los Compañeros' es una fiesta donde Franco Nero y Tomas Milian nos llevan de la mano a través de un viaje lleno de camaradería y, de alguna manera, equivalente al que Sam Peckinpah ideó en su eterna 'Grupo Salvaje'. Solo que con mejores canciones.

‘Keoma’ (1976)

Dirección: Enzo G. Castellari. Reparto: Franco Nero, Woody Strode, William Berger, Olga Karlatos.

A pesar de los "plagios", los homenajes, los guiños... 'Keoma' es una obra personal, inabarcable. Un western que se palpa, que no te deja respirar, ambientado en una localización que podría ser un poblado de Michigan o el mismísimo infierno. Excesiva, violenta, fiestera. Descomunal.

Westerns recientes e imprescindibles

‘Sin perdón’ (’Unforgiven’, 1992)

Dirección: Clint Eastwood. Reparto: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris.

La mejor película de Clint Eastwood tenía mucho de despedida. A todo un género, a todo un legado. En su lugar, fue un punto de inflexión para más historias del Oeste y para más películas como director que han orbitado en torno a ideas que aquí llegan a cotas excelentes. El antihéroe crepuscular, los ideales perdidos y la lucha por la dignidad personal.

‘Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp’ (’Tombstone’, 1993)

Dirección: George Pan Cosmatos. Reparto: Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton.

El papá del director de 'Mandy' se las gastaba así. ¿Que la industria top del momento en Hollywood prepara un biopic ultra-clásico sobre Wyatt Earp? Pues yo reúno otro reparto asombroso, recorto casi una hora y meto algo más de garra y menos poesía. Así se forjaban las leyendas.

‘Maverick’ (1994)

Dirección: Richard Donner. Reparto: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, James Coburn.

Donner demostrando que entre amigos trabaja más cómodo en una adaptación de un lejano clásico catódico que nos devolvía a la pareja de 'Arma Letal' en un cameo meta antes de que supiéramos lo que significaba el término. Aunque en realidad el primer recuerdo que tenemos de ese tipo de recurso venía de 'Tango y Cash'.

‘Rápida y mortal’ (’The Quick and the Dead’, 1995)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.

Tosca, fea y grosera, pero por las razones necesarias. A pesar de ser una de las películas menos memorables de su director, el reparto alucinante y la puesta en escena, llena de juegos de cámara marca de la casa, hacen de esta rareza un western a tener en cuenta que, posiblemente, aún siga adelantado a una época que no logramos identificar.

‘Open Range’ (2003)

Dirección: Kevin Costner. Reparto: Robert DuVall, Kevin Costner, Annette Bening, Abraham Benrubi.

Kevin Costner es una leyenda porque siempre, siempre, ha hecho las cosas bien. Ni una palabra más alta que otra ni un fuera de lugar. Y mucho menos en el western que tantas alegrías le ha dado. 'Open Range' rebosa clasicismo y modernidad a partes iguales. Un título perfecto para los no iniciados en el género. Una película extraordinaria.

‘Desapariciones’ (’The Missing’, 2003)

Dirección: Ron Howard. Reparto: Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Aaron Eckhart.

Un tipo que no para de trabajar y de sacarse películas y proyectos de la chistera siempre tiene alguna obra oculta que pasó desapercibida. Este western de terror que adapta la obra de Thomas Eidson es, de todos sus trabajos menos populares, uno de los más interesantes. Y tiene uno de esos repartos entregados tan suyos.

‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ (’The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford’, 2007)

Dirección: Andrew Dominik. Reparto: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Jeremy Renner.

Un año clave para el cine americano es también clave para un nuevo tipo de western moderno, sea en estética o en sensibilidad. De lo último rebosa esta película de Andrew Dominik que, a través de una de las mejores fotografías que ha visto el género (como no, de Roger Deakins), entra en traiciones y melancolía de primer nivel.

‘Valor de ley’ (’True Grit’, 2010)

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin.

Los Coen reimaginan la novela de Charles Portis que adaptó Henry Hathaway al servicio de John Wayne para lograr uno de los mejores westerns de los últimos años. Sucia y divertida, áspera pero entrañable, 'Valor de ley' recupera el género gracias a su sentido de la honestidad y a otra fotografía incomparable de Roger Deakins.

‘Jonah Hex’ (2010)

Dirección: Jimmy Hayward. Reparto: Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender.

Los creadores de 'Crank' se metían de lleno en el espíritu errante de DC un año antes de incendiar al motorista calavera de Marvel. El resultado es una (otra) macarrada impagable que a los tíos les quedó mejor que la secuela de 'Ghost Rider', para que vamos a engañarnos.

‘Red Hill’ (2010)

Dirección: Patrick Hughes. Reparto: Ryan Kwanten, Steve Bisley, Cliare van der Boom, Kevin Harrington.

Es posible que el nombre del director te suene de la tercera entrega de 'Los Mercenarios' o de la simpática 'El otro guardaespaldas', porque su primera película sigue inédita en nuestro país. Uno de esos westerns que también convalidan en la noche de Halloween. Una peli a recuperar urgentemente.

‘Meek’s Cutoff’ (2010)

Dirección: Kelly Reichardt. Reparto: Michelle Williams, Bruce Greenwood, Rod Rondeaux, Paul Dano.

Siendo un género tan macho en tiempos especialmente dominados por machos, no proliferan muchas historias femeninas en estos lares. Pero Kelly Reichardt siempre replantea con acierto los géneros tradicionales, y lo hace con una historia áspera, incómoda y pertinente sobre colonos en travesía.

‘El llanero solitario’ (’The Lone Ranger’, 2013)

Dirección: Gore Verbinski. Reparto: Armie Hammer, Johnny Depp, Tom Wilkinson, William Fichtner.

Esta obra maestra de Gore Verbinski aún no ha encontrado el respeto que merece tras más de una década deambulando entre el menosprecio general por culpa de una de esas fatídicas y erráticas corrientes de opinión que las redes crean de manera automática. Si no la has visto, porque seguro que alguien te ha dicho que era horrible, estás cometiendo un error de primero de internet: creerte lo que dicen.

‘Bone Tomahawk’ (2015)

Dirección: S. Craig Zahler. Reparto: Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Lili Simmons.

Adaptación bastarda de 'Al otro lado del río', de Jack Ketchum, 'Bone Tomahawk' es un western lleno de camaradería y diálogos brillantes, interpretaciones alucinantes, atmósfera cambiante y un tercer acto absolutamente inimaginable. Una epopeya que condensa todo el género clásico para terminar en un sitio completamente inesperado, doloroso y cruel.

‘Los odiosos ocho’ (’The Hateful Eight’, 2015)

Dirección: Quentin Tarantino. Reparto: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins.

Lo cierto es que pocas pegas se pueden poner a una peli que te hace chistes con sus propios errores. Fabuloso Morricone, fabuloso Richardson y fabulosos Nicotero y Berger. La primera peli de terror de Tarantino es también una de las más divertidas.

‘The Ridiculous 6’ (2015)

Dirección: Frank Coraci. Reparto: Adam Sandler, Terry Crews, Jorge Garcia, Taylor Lautner.

Desde el primer minuto, Adam Sandler y compañía no tienen reparos en cruzar los universos de Enzo Barboni o Mariano Ozores. Puede que se eche en falta una pequeña ayuda de su amigo Apatow en el guión o un recorte de metraje, pero las risas están ahí.

‘Los siete magníficos’ (’The Magnificent Seven’, 2016)

Dirección: Antoine Fuqua. Reparto: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio.

A lo mejor Nic Pizzolatto no era el escritor ideal para algo que debería incluir en su larguísimo metraje un poco de emoción y aventura, camaradería y un poco de fiesta. 'Los Siete Magníficos' es un producto de estudio destinado a recuperar una inversión. Nada más. Y nada menos. Puede que, en parte, el trabajo más relacionado con el fenómeno de ‘Red Dead Redemption’.

‘El valle de la venganza’ (’In a Valley of Violence’, 2016)

Dirección: Ti West. Reparto: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone.

Un western pequeño, violento y muy divertido donde brillan con luz propia Ethan Hawke sacando la bestia que lleva dentro, Travolta como cretino integral humano y Ransone como bastardo al que reventarías con las espuelas de tus botas.

‘Comanchería’ (’Hell or High Water’, 2016)

Dirección: David Mackenzie. Reparto: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham.

El western era así. Personajes de oro, relaciones a flor de piel y alguna crisis ahí fastidiando al personal. El western es así. Espectacular, seco y sin tiempo para tonterías. Una ajustada puesta al día de cómo sería un western donde en lugar de caballos tenemos furgonetas. Y crisis.

‘Los hermanos Sisters’ (’Les Frères Sisters’, 2018)

Dirección: Jacques Audiard. Reparto: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed.

Una quimera del oro antipática, un chiste de mal gusto y por momentos el western menos complaciente con el espectador que se recuerda al oeste de la pantalla. Gran trabajo de actores y una fotografía demasiado digital, pero muy bien Alexandre Desplat y los Apache Films echando una mano en las localizaciones. Aunque no lo parezca, 100% Audiard.

‘La balada de Buster Scruggs’ (’The Ballad of Buster Scruggs’, 2018)

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: Tim Blake Nelson, Zoe Kazan, Tom Waits, James Franco, Liam Neeson.

Los Coen aparecen de nuevo en la lista con su última película juntos, bifurcando a lo grande con un película en forma de antología cowboy entrelazada. Vamos, que los Coen han vuelto a hacer suyo un género que ya conocen al dedillo.

‘El poder del perro’ (’The Power of the Dog’, 2021)

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smith-McPhee.

Quien nos iba a decir que Netflix, que venía a matar el cine, haya revitalizado de diferentes maneras el género. Jane Campion lo hace a través de una de las mejores películas de la plataforma, macerando la tensión de tal manera que se te pega tanto a la piel como el sudor de estar labrando el campo.

