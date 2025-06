Hace 51 años se estrenó el western que se convirtió por sorpresa en la película del oeste más taquillera de la historia

El western ha sido un género fundamental en Hollywood, pero lo cierto es que sus mejores años llegaron cuando era sencillamente imposible conseguir unas cifras en taquilla similares a las de las últimas décadas. Por ejemplo, no fue hasta 1969 cuando una película del oeste superó los 100 millones de recaudación en Estados Unidos. Ese honor pertenece a 'Dos hombres y un destino', pero lo cierto es que apenas 5 años después fue destronada por sorpresa por un western de lo más inusual: 'Sillas de montar calientes'.

No me cabe duda de que algunos se darán prisa en señalar que 'Sillas de montar calientes' es una comedia -y una parodia para ser más exactos- y no un western, pero me parece una visión muy reduccionista. Y parece que el público opinaba igual, pues el largometraje de Mel Brooks arrasó en Estados Unidos hasta el punto de que logró recaudar la friolera de 119,6 millones de dólares, superando en más de 17 millones a 'Dos hombres y un destino'.

16 años hasta que fue destronada

El propio Brooks nunca logró acercarse de nuevo a esa cifra -su siguiente trabajo más taquillero, la excelente 'El jovencito Frankenstein', se quedó en 86 millones-, pero tampoco es de extrañar, ya que también tuvieron que pasar 16 años hasta que otro western logró destronar a 'Sillas de montar calientes'. Eso sí, fue algo efímero, ya que 'Regreso al futuro 3' se fue hasta los 244 millones, cifra superada con creces poco meses después por 'Bailando con lobos', que consiguió unos ingresos mundiales de 424 millones.

Luego es cierto que la aclamada película de Kevin Costner fue el western más taquillero de todos los tiempos durante más de dos décadas, pero finalmente fue superado por 'Django desencadenado'. La película de Quentin Tarantino alcanzó los 449 millones y en principio resulta difícil concebir que algún otro western pueda superar esa cifra en un futuro cercano.

Por su parte, 'Sillas de montar calientes' se mantiene como uno de los westerns más taquilleros de la historia -hay poco más de diez títulos que han superado esa cifra- y seguramente también el más rentable. ¿En qué me baso para decir eso? Fácil, la película de Brooks apenas costó 2,6 millones de dólares, por lo que solamente con sus ingresos en Estados Unidos multiplicó casi por 50 esa cifra.

Por desgracia, del resto del mundo no tenemos datos globales, pero sí se sabe que en España sumó el equivalente a poco menos de 400.000 euros, llevando a los cines a algo más de 900.000 espectadores. Eso supone que en nuestro país sí que se quedó por detrás de 'Dos hombres y un destino', que tuvo casi 3 millones de espectadores en nuestro país...

