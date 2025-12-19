Las tres películas de la saga 'Avatar' de James Cameron, ordenadas de peor a mejor

La franquicia 'Avatar' es la más exitosa de la historia del cine. Sus dos primeras entregas ocupan el primer y el tercera puesto en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos y todo hace pensar que 'Fuego y ceniza' también acabará ocupando una posición destacada en la misma. Sin embargo, una cosa es el dinero recaudado y otra lo buenas o malas que sean estas películas creada por James Cameron.

En Espinof vamos a aprovechar el estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza' para hacer un repaso a las tres películas de la saga y ordenarlas de peor a mejor. Con ello no quiero dictar sentencia, pero sí favorecer que haya una conversación sobre qué puesto ocupa cada una entre las preferencias del público. Sin más que añadir, vamos a ello.

3) 'Avatar: Fuego y ceniza' ('Avatar: Fire and Ash', 2025)

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, Jack Champion

Una continuación tan directa de la segunda entrega que en muchos aspectos acaba siendo la misma película. Es cierto que la incorporación de una nueva villana nativa de Pandora añade algo de salsa al asunto, pero queda la sensación de que Cameron tiene ya poco que contar y que lo visual vuelve a ser lo único realmente importante de la función. Supongo que al menos sí que transmite una cierta sensación de cierre, aunque también está claro que la idea no es para nada que la saga concluya aquí.

Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza'

2) 'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water', 2022)

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Jack Champion

Una secuela que ya empieza a volverse repetitiva en algunos aspectos y que resulta exageradamente larga para lo que tiene que ofrecer. De hecho, brilla más por la brillantez con la que Cameron rueda las escenas debajo del agua, hasta el punto de que por sí solas ya justifican la existencia de la película. De hecho, aquí se apuesta aún más por la idea de construir un gran espectáculo visual por encima de todo lo demás y el uso del HFR durante su versión en 3D para mí es algo que acaba jugando en su contra.

Crítica de 'Avatar: El sentido del agua' | Verla en Disney+

1) 'Avatar' (2009)

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Giovanni Ribisi

Una película largamente soñada por Cameron que el cineasta finalmente pudo hacer realidad en 2009. Llegó sin hacer tanto ruido pero el impresionante espectáculo que proponía conectó con el público como ninguna otra, provocando además un boom por el cine en 3D. Es cierto que lo que nos contaba 'Avatar' recordaba a otras películas, pero también que sentaba las bases de un universo muy llamativo y proponía una aventura de lo más espectacular en el apartado visual.

Crítica de 'Avatar' | Verla en Disney+

