'El caballero de los Siete Reinos' acaba de desvelar quién es realmente Egg. Y ya conocimos a uno de sus hermanos en 'Juego de tronos'

Misterio resuelto. Bueno, en realidad no era tanto misterio para los que ya éramos familiares con la obra de George R. R. Martin. El caso es que la precuela de 'Juego de tronos' titulada 'El caballero de los Siete Reinos' ha esperado al final del tercer episodio para desvelar quién es realmente Egg, el renacuajo escudero del novato en esto de la caballería Ser Duncan el Alto. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

Si recordamos bien, a la llegada a Vado Ceniza había una inquietud en el castillo ya que los hijos del príncipe Maekar (Sam Spruell) estaban en paradero desconocido. Para nuestra sorpresa, resulta que ya nos los habíamos encontrado a principio del episodio 1. Y es que tanto el caballero borracho de la posada como el chavalín que estaba en las caballerizas son los hijos del príncipe.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Aegon el huevón

Así pues, en la trifulca del final del tercer episodio descubrimos que el joven Egg interpretado por Dexter Sol Ansell, se llama en realidad Aegon Targaryen, nieto del rey de los Siete Reinos Daeron II e hijo de Maekar. Y, como podemos ver, no demasiado apreciado por sus hermanos pero con el valor suficiente como para enfrentarse a ellos.

De esta manera, aquí ya hemos visto a tres de los hijos del príncipe Maekar, uno de los cuales se convertirá en rey de Poniente. Pero Aegon tiene un tercer hermano, alguien al que ya hemos visto hace años, ya que era uno de los personajes habituales de 'Juego de tronos'. Alguien quien ya nombró en su momento a su hermano Aegon en la serie y, de hecho, le puso el apodo de Egg.

Me estoy refiriendo al maestre Aemon, quien sirvió durante décadas a la Guardia de la Noche en el Castillo Negro donde fue mentor de, entre otros, Jon Nieve y Sam Tarly. Fue en su lecho de muerte (con el honor de haber sido el hombre más anciano de los Siete Reinos), donde el personaje interpretado por Peter Vaughan nombró a Egg («Egg, he soñado que era viejo»), tal como se relata en el 5x07 de 'Juego de tronos'.

Al contrario que la relación con Daeron y Aerion, Aemon y Aegon eran uña y carne. Se cuenta, de hecho, que se pasaban los días fingiendo que sus huevos de dragón eclosionaban y así poder convertirse en jinetes. Pronto el destino de Aemon quedó escrito, con el rey Daeron enviándole, pese a las reticencias de Maekar, a Antigua para formarse como maestre en la prestigiosa Ciudadela. Daeron pretendía de esta manera reducir el número de pretendientes al trono.

Años después, Aemon se encontraría con una tesitura interesante. A la muerte del rey Maekar, el único heredero legítimo era Aegon, ya que tanto Daeron como Aerion habían fallecido y Aemon tenía sus votos de maestre. Un sector pretendía que Aemon renunciase a sus votos y reinase en vez de un Aegon al que consideraban más campesino que noble. Aemon lo rechazó y, para evitar que le usasen en futuros complots contra su hermano, decidió ingresar en la Guardia de la Noche.

Esto último es algo que, probablemente, no veremos en 'El caballero de los Siete Reinos' salvo que decidan saltar unos cuantos lustros. Lo que sí que es posible que veamos a una versión joven de Aemon en la ya aprobada temporada 2, ya que en los relatos de Martin sí que Duncan y su escudero sí que hacen una visita a Antigua y se encuentran con él.

En Espinof | Todas las temporadas de 'Juego de Tronos', ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las series más esperadas de 2026