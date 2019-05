Todas las temporadas de 'Juego de Tronos', ordenadas de peor a mejor

La madrugada del domingo al lunes vivimos un acontecimiento que es ya historia de la televisión: la emisión del final de 'Juego de Tronos', un fenómeno sin precedentes con un fin bastante controvertido que no parece haber convencido al público. Ha sido un viaje de ocho años impresionante con otras tantas temporadas que han paralizado el mundo.

Pero ¿cuál es la mejor temporada de 'Juego de Tronos'?, ¿y la peor? Hoy en Espinof nos proponemos dar respuesta poniendo en la balanza tramas, guion y realización de cada episodio para poder ordener todas las temporadas de la serie de peor a mejor.

Antes de comenzar, hablaremos de la metodología: para la realización de esta lista he puntuado los setenta y tres episodios de la serie junto a unas valoraciones generales de cada temporada. A partir de ahí, este es el resultado:

Temporada 2

Con bastante diferencia, podríamos considerar la segunda temporada de 'Juego de Tronos' como la peor. Una temporada en la que se notan que el material fuente ('Choque de reyes') era un libro más de transición dentro de la inmensa saga. Sí, nos encontramos con episodios excelentes como 'Aguasnegras', pero también con la trama más anodina que ha tenido Daenerys en toda la serie: la de Qarth, que causaba en cada episodio un gran bajonazo de interés.

Temporada 4

Un poco mejor es la cuarta temporada, en la que Poniente apenas se recuperaba de la boda roja y se metían en la púrpura. Una temporada que, a pesar de ello, tardó en establecerse. En estos episodios vimos la toma de Meereen, con Sansa en manos de Meñique y con un tramo final taquicárdico con hitos como la batalla del Castillo Negro, el juicio de Tyrion y la lucha entre la Montaña y la Víbora entre otras. En lo personal creo que el personaje interpretado por Pedro Pascal no terminó de cuajar.

Temporada 5

A nivel artístico nos encontramos con una temporada extraña y de transición. El material original se va agotando, se resienten un poco los guiones, pero "para compensar" el nivel de producción se incrementa. Venga por el guion y quédese por lo bien hecha que está, parecen decir Benioff y Weiss a través de unos episodios en los que mueven a su antojo con el auge de los gorriones, los hijos de la Arpía en Meereen. Claro, que también nos meten formaciones de Bran "verdevidente" y Arya "nadie" con sendos tramos arduos.

Temporada 1

Revisionar toda la serie para tenerla fresca cara a la octava temporada hizo darme cuenta de lo pesada que se hace a ratos la temporada 1. Tras un sensacional episodio de presentación, 'Juego de Tronos' tarda bastante en que todo vaya tan fluido como estamos acostumbrados. Por otro lado, son tantas las semillas que se van plantando para explorar en la serie que da algo de rabia que, como temporada, sea tan irregular.

Temporada 7

La séptima temporada nos trajo una gran innovación: acabar con las escenas de gente caminando/navegando a un sitio e ir al grano. Esto terminó con esos episodios de relleno viajante que lastraban la anterior temporada del ranking. Además, a menos episodios, menos posibilidades de colarnos uno malo y en esta ocasión se lleva el título el episodio en el que la expedición de Jon para buscar un espectro sale, "sorprendentemente", mal. Por lo demás, tenemos a Dany en Rocadragón y los Stark reuniéndose poco a poco en Invernalia, con muchas consecuencias.

Temporada 3

La temporada 3 seguía las líneas maestras del que para mí es el mejor libro, 'Tormenta de Espadas', y se nota. Aquí nos encontramos con uno de los momentos cruciales de la serie y que cambiaron para siempre el panorama: la boda roja. Pero, además, nos ofrece momentos muy potentes como la "escalada" del Muro, el primer "dracarys" o icónicos como la consagración de Daenerys como Mhysa. Una temporada cuya magia, para mí, radica en conseguir mantener el estado de inesperada.

Temporada 8

Con la temporada 8 nos metemos de lleno en un debate que va directo al corazón y las entrañas pero que se multiplica por ser "EL FINAL": realidad vs. expectativas, rapidez vs. "el fuego lento"... Creo que debemos entender la temporada como el arco final de una gran película y, por tanto, lo espectacular y el cerrar tramas es lo que ha de primar. Analizándolos con toda la frialdad que es posible teniendo la temporada "calentita", estos seis episodios finales cumplen, y de sobra. Incluso el episodio más polémico está excelentemente realizado y no se puede considerar que tenga un episodio flojo, como suele ocurrir en todas las otras temporadas.

Temporada 6

Hay cierto consenso general que dice que a partir de la quinta/sexta temporada se nota "demasiado" que ya no están los libros. Ya he comentado a propósito de la temporada 5 que lo que se supone que "se pierde" en guion "se gana" en todo lo demás. La sexta temporada, con grandes episodios como el de la Batalla de los Bastardos, la destrucción del septo, o el "portón" mantiene un gran nivel a lo largo de la temporada sin ningún tipo de altibajo. Una maravillosa temporada.

Y vosotros, ¿estáis de acuerdo?, ¿cuál es vuestro orden?