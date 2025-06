El director de TVE afirmó que confiaba en 'La familia de la tele'. La realidad es muy distinta

Pese a que el director de RTVE aseguraba la semana pasada que todavía confiaba en que 'La familia de la tele' podía funcionar, las últimas novedades del programa parecen apuntar a todo lo contrario: ayer se emitió su primer programa tras recortar uno de sus tramos y el resultado fue un caos absoluto, plano fijo y una concatenación de vídeos sin mucho sentido... que tampoco logró que las audiencias levantaran cabeza.

Recortes, caos y audiencia estancada

Pese al fracaso en audiencias y la avalancha de críticas que ha recibido 'La familia de la tele' desde sus inicios, José Pablo López, director de RTVE, aseguraba la semana pasada que no veía que fuera el momento de cancelar el programa porque no tenía la convicción de que no fuera a remontar en espectadores.

Pese a sus palabras, las decisiones que se han tomado respecto al magacín no transmiten esa supuesta confianza que dicen tener todavía en el programa: antes de eso, decidieron separar a sus colaboradores por segmentos, luego anunciaron que recortarían uno de los tramos y ayer se pudo ver una dinámica radicalmente diferente en el primer programa tras el recorte.

El resultado fue caótico, hablando en plata, ya que el programa fue un plano fijo con únicamente María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand presentando las distintas noticias, acompañadas de vídeos encadenados sin demasiado criterio y, en su mayoría, ni siquiera estaban locutados.

Además de fallos de sonido varios, diversas pullas entre los presentadores, sin la presencia en plató de los colaboradores y varios momentos de silencio incómodos que dejaron una imagen que descoloca por completo ver en TV profesional, aún más en un TV pública.

El resultado en audiencias de todo esto tampoco se tradujo en un repunte significativo, ya que reunió a 557 espectadores en el tramo que duró entre las 15:58 y las 17:05, quedando por detrás de sus rivales en Antena 3, Telecinco y Cuatro, y su tercer peor dato histórico.

Ante su fracaso inicial, era lógico que la cadena probara alternativas para replantear partes del formato y comprobar si podían lograr que despegara, pero reducirlo al mínimo de esta manera y dejar que se emita un programa con tantos errores, no da la imagen de confianza que dicen tener en el formato, sino que más pronto parecen querer acelerar el momento de echar el cierre. Si no ha conseguido enganchar a las audiencias cuando el programa ya estaba funcionando a pleno rendimiento, mutilarlo de esta manera no va a conseguir atraer a un público nuevo.

