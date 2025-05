Las 5 mejores películas que ver en Max en 2025 (por ahora)

En verano llegará el momento del mareo de nombres con la plataforma de Warner Discovery antes llamada HBO Max, ahora Max y dentro de unos meses HBO Max de nuevo. Lo que no cambia -esperemos- es su catálogo, que va introduciendo cada mes clásicos del fondo de armario de la productora junto con novedades de esas que no puedes dejar pasar para seguir estando en la pomada. En esta lista repasaremos estas últimas, los estrenos de última hornada, calentitos y recién salidos del horno, pero no deberías dejar pasar algunas películas como 'María (y los demás)' o 'Los días que vendrán' que se han colado este 2025 en una ristra de películas muy centradas en el blockbuster. ¿Vamos a por un par de tardes de cine estupendas?

La acompañante

Dirección: Drew Hancock Reparto: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén, Rupert Friend

Si has llegado hasta aquí sin que te cuenten, hayas leído o te hayan destripado parte del argumento, no cometas el error de buscar más información. Porque 'La acompañante' se disfruta más cuanto menos sepas de ella, cuanto menos puedas anticipar sus giros y sus sorpresas. Yo tuve la suerte de verla sin haber sufrido un tráiler que te espoilea la película entera y fue una experiencia gratísima. Lo único que puedo deciros es que hagáis click con mente abierta antes de que alguien venga a contárosla. Pasa mucho en estos días con las películas que intentan ser un poco originales.

Mickey 17

Dirección: Bong Joon-Ho Reparto: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Anamaria Vartolomei

Vale, no es una nueva 'Parásitos', pero Bong Joon-Ho no estaba buscando hacer eso, sino divertirse mientras rodaba. Y vaya que si lo ha hecho: 'Mickey 17' es una película que está algo descompensada en su ritmo y su tono, pero acierta de pleno a la hora de contar una historia de ciencia-ficción con clones, sexo y diversión que demuestra que Robert Pattinson elige sus proyectos con muchísima cabeza. Dista muchísima de ser perfecta, pero se beneficia de que todo el cine a su alrededor parece tan clónico entre sí como Mickey 16 y Mickey 17. ¡Mucho ojo! No llega hasta este viernes 23, pero será un lanzamiento por todo lo alto.

El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim

Dirección: Kenji Kamiyama Reparto: Brian Cox, Miranda Otto, Gaia Wise, Lorraine Ashbourne, Shaun Dooley, Luke Pasqualino, Janine Duvitski

¿Echabas de menos 'El señor de los anillos' y la serie de Amazon Prime Video no te satisface? Bueno, quizá lo haga esta película de anime que, aunque se queda un poquito floja, trata de resucitar en todo lo que pueda la trilogía de Peter Jackson. No os voy a mentir: durante la mayor parte del metraje se nota un trabajo apresurado para no perder los derechos y una historia excesivamente pobre que no daba para tanto, recordando más a 'Juego de tronos' que a Tolkien. Y no, no es un piropo. Eso sí, cuando acierta, especialmente en las escenas de acción, uno no puede evitar pensar qué habría sido de 'La guerra de los Rohirrim' si le hubieran puesto, de verdad, un poquito más de cariño.

Rita

Dirección: Paz Vega Reparto: Sofía Allepuz, Paz Vega, Roberto Álamo, Alejandro Escamilla, Amada Santos

Entre un cine español que no para de darnos películas donde la clase media y baja puede soñar con aspirar a tener casoplones, familias gigantescas y chachas al mejor estilo de la saga 'Padre no hay más que uno', Paz Vega nos lleva a la España de mediados de los 80, en un barrio donde todo lo que se podía hacer era soñar con la playa mientras sus protagonistas se asan de calor. Pero lo que podría ser un agradable viaje a la nostalgia enseguida se ve truncado por una violencia dentro del hogar tan dura como imposible de frenar. 'Rita' es mucho más dura de lo que parece, y la dirección de la actriz acaba dejando poso, convirtiéndola en una de las grandes películas patrias infravaloradas de los últimos años.

Los últimos románticos

Dirección: David Pérez Sañudo Reparto: Miren Gaztañaga, Maika Barroso, Eric Probanza, Itziar Aizpuru, Ignacio Mateos

Miren Gaztañaga hace un papel increíble en una película sobre el gris. Personajes grises en trabajos grises en una Álava gris viviendo una vida gris y miserable, pero con la esperanza de encontrar nuestro lugar en un mundo que parece hacernos rehuir del mismo. Si estás esperando que "pasen cosas" de manera continua, en un guion con una progresión dramática clásica, 'Los últimos románticos' no es la película que quieres ver. Pero si estás dispuesto a abrir la mente, disfrutar del pasar del tiempo y conocer poco a poco los deseos y las ansias de su protagonista, vas a disfrutar de una película eminentemente festivalera. Para cafeteros, no os lo voy a negar.

