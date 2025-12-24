Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas

Con la aún pendiente compra de Netflix a Warner Bros., parece más claro que nunca que la guerra del streaming ya lleva un tiempo asentada. Las grandes plataformas forman parte de la rutina diaria de los espectadores, mientras que las pequeñas luchan por tener una base de usuarios fiel o como poco, sobrevivir ante la fuerte competencia.

Luego están los experimentos. Cosas como la plataforma de streaming de la NASA o lo que acaban de hacer un grupo de editores de la Wikipedia. WikiFlix es exactamente lo que suena. Qué pasaría si alguien mezclase en un único sitio el formato Netflix con la filosofía de Wikipedia y lo lanzara al público. Un monstruo de Frankenstein que funciona mejor de lo que parece.

Inspirado en Netflix tiene un logo que homenajea al gigante del streaming, una interfaz basada en filas temáticas y la sencillez de clickar en cualquier película para empezar a verla a los pocos segundos. Del lado de Wikipedia tiene una usabilidad que es más práctica que estéticamente placentera y una total ausencia de monetización. Está la opción de crearse un usuario, pero lo cierto es que no hay grandes razones para hacerlo fuera de mantener una lista de lo que se quiere ver.

El catálogo es lo más curioso. Manteniendo el espíritu de la cultura accesible, está completamente compuesto por títulos de dominio público. Así, tendremos historia del cine a un par de clicks como 'Viaje a la luna' de Méliès y largometrajes como 'El gabinete de doctor Caligari', 'Nosferatu' o 'El acorazado Potenkin'. Para los más cinéfilos, las opciones disponibles abren una ventana a otros cines históricos como el japonés o el indio, con cintas que han pasado desapercibidas por el radar de la mayoría.

Sorprende la cantidad de títulos disponibles, sobre todo porque la plataforma no tiene reproductor propio. En total son unos 4.000 títulos que rescatan de sitios como Youtube o Internet Archive, y es un recordatorio de lo mucho que tenemos disponible en internet sin pagar un euro y de forma legal. Como punto negativo, la plataforma se ha diseñado con el inglés en mente así que tener subtítulos en español es una cuestión de ir caso por caso. Aunque cabe en el catálogo algún clásico con sabor patrio como la olvidada 'Verbena Trágica' de Charles Lamont, una cinta estadounidense rodada con actores españoles.

