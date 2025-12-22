Los más peques también han dejado de ver la tele. El consumo de programación infantil palidece frente al streaming

La programación infantil ha sido durante décadas uno de los pilares principales de la televisión tradicional. Hay generaciones que han crecido esperando llegar a casa del colegio para poner la televisión. Programas como Pokémon en Telecinco eran todo un éxito, y canales especializados como Disney Channel o Boing eran el destino favorito en el salón.

Hace un tiempo que ya no es así. Según informa el Periódico, el desplome de los canales infantiles tradicionales es severo en comparación con hace 15 años. En 2025 ni un solo canal infantil ha superado el 1% de cuota de pantalla. En 2010 y solo en Cataluña, ClanTV sumaba 258.000 espectadores únicos de media diaria. En 2025 son 38.000. Este descenso se ve reflejado en el resto de cadenas, como Boing pasando de 164.000 a 60.000 espectadores.

La respuesta es clara: el streaming. Según le explicaba una psicóloga al medio, esta nueva forma de consumir entretenimiento va más en sintonía en una edad en la que están constantemente descubriendo el mundo. "Su manera de relacionarse desde el punto de vista de ocio es muy distinta a las generaciones anteriores". El scroll genera tanto una sensación de descubrimiento como "gratificación inmediata".

Un ejemplo representativo de esta tendencia lo vemos en los canales de Disney. En 2008 llegó a España en abierto Disney Channel, ganándose a los niños del país. En su tercer año logró una media del share del 2,1%. En 2010 el final de temporada de 'Patito Feo' reunió a 1.187.000 espectadores en un día histórico para la cadena, y en 2016 volvió a batir su share llegando al 4% por la emisión de 'El rey león'. A principios de 2025 se cerró el canal en España, y hoy todo su contenido se puede ver en Disney+.

Este cambio de paradigma está creando toda una generación de "niños iPad" que tiene preocupados a algunos padres. Estudios hablan de consecuencias negativas en comportamientos y en el estado emocional de infantes que ya de por sí pasan mucho tiempo frente a la pantalla haciendo otras cosas como mensajearse con amigos.

No es de extrañar que ante este panorama haya algunos padres que estén intentando combatir la estadística. En 2024 se hizo viral una mujer norteamericana por volver a los dibujos tradicionales con sus niños, alegando que los muchos estímulos de la programación infantil moderna les estaban poniendo muy nerviosos y creando dependencia a la pantalla.

Portada: Nils Huenerfuerst (Unsplash)

