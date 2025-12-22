Hoy en TV, un thriller político ejemplar de la década de los noventa con escenas devastadoras

Una de las cosas que hicieron los noventa tan especiales en términos de entretenimiento cinematográfico fueron las novelas de John Grisham, que alternando entre dramas judiciales y conspiraciones daban pie a cine adulto notable. Con el cineasta adecuado, se hacían películas fabulosas como ‘El informe pelícano’.

Un informe mortal

Una de las adaptaciones de Grisham más notables y exquisitas, ayudando a desatar el fenómeno por las mismas. Alan J. Pakula hace un gran trabajo de artesanía del thriller político con algunos momentos devastadores y apoyándose en protagonistas como Julia Roberts y Denzel Washington. Un clásico que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 23:55 (y en streaming a través de Netflix).

Dos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos aparecen muertos, posiblemente asesinados, y todo está relacionado con un informe que acaba en posesión de la prometedora estudiante de derecho Darby Shaw. Tener esta información la pone en peligro, y sólo podrá confiar en un reportero que intentará hacer que se desvele la verdad.

Los estrambóticos enredos de las tramas de Grisham tienen aquí un tratamiento cuidadoso y exquisito por parte de un Pakula revigorizado trasladando su pulso setentero al populismo noventero. El trabajo de personajes y de actores opta por una fabulosa contención que va con cuidado desarrollando la intriga.

No por ello cae en demasiada contemplación o lentitud que vayan en contra del pulso angustioso que trata de transmitirse con la historia. Uno de los mejores y más devastadores momentos es una gran exhibición de Pakula poniendo la cámara para cubrir todos los ángulos de una minúscula habitación de hotel para mostrar con tensión una ejecución clandestina.

Hay una mano muy clara tratando de mantener cierta finura en lo que no deja de ser un entretenimiento puro, por mucho que tenga sus ideas bien colocadas en la superficie. Un ejemplo de cómo se podía tener todo en cierto momento, desde historias adultas que levantasen cuestiones sobre el mundo que nos rodean hasta estrellas que se lucen y nos cautivan.

