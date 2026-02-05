La secuela de 'Jujutsu Kaisen' confirma por fin al heredero de Satoru Gojo, y solo le ha llevado unos 80 años poder alcanzar a su maestro

Ya va quedando cada vez menos de 'Jujutsu Kaisen: Modulo', que siempre se concibió como una miniserie limitada de menos de un año de duración. Las apuestas han ido subiendo más y ya estamos en lo que se siente como la recta final del manga, y Gege Akutami finalmente ha recuperado al protagonista que veníamos recuperando.
¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Jujutsu Kaisen Modulo' y del manga de 'Jujutsu Kaisen'
Tiempo al tiempo
Aunque 'Jujutsu Kaisen Modulo' se centra principalmente en Yuka y Tsurugi, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, Akutami no ha podido evitar ir lanzando guiños a la serie original. Obviamente el regreso más esperado era el de Yuji Itadori, que en estos últimos ochenta años se ha vuelto el hechicero más poderoso de todo Japón.
Ya en la serie original apuntaba maneras, porque tras la muerte de Satoru Gojo y la ristra de hechiceros que trataron de detener a Sukuna él fue el que finalmente lo consiguió. Pero ahora que le hemos visto en acción en 'Modulo', se puede decir que es un digno heredero de Gojo y que en muchos aspectos incluso ha superado a su maestro.
De entrada, Itadori siempre ha contado con una fuerza bruta descomunal, pero además consiguió perfeccionar el Destello Negro para convertirse en un oponente temible y sin frenos. Durante la 'Jujutsu Kaisen' original, lo cierto es que no controlaba muy bien su energía maldita a ratos, pero en las últimas décadas ha tenido tiempo de sobra para perfeccionarla hasta tal punto que es casi imperceptible hasta justo antes de atacar. El control de Gojo de sus poderes venía equilibrado por sus Seis Ojos, pero Itadori ha logrado dominar esta técnica por sí solo.
Por si fuera poco, Itadori se ha vuelto prácticamente imbatible y casi imposible de alcanzar. Mientras que Gojo utilizaba su Infinito para protegerse de los ataques, Itadori ha conseguido recrear esta técnica o sus efectos... Aunque Akutami aún no nos ha revelado cómo.
Con todo esto a sus espaldas, se explica de sobra por qué está considerado en los tiempos de 'Jujutsu Kaisen Modulo' como el hechicero más poderoso del país, muy a su pesar. Satoru Gojo ya era toda una leyenda en su época, pero parece que con el tiempo uno de sus estudiantes estrella ha terminado superándole por derecho propio.
