Gege Akutami confirma quiénes son los hechiceros más poderos de todo 'Jujutsu Kaisen', y venían apuntando maneras desde el principio

'Jujutsu Kaisen: Modulo' ya lleva unas cuantas semanitas en publicación y Gege Akutami y Yuji Iwasaki, el dibujante de la secuela, se siguen ganando a los lectores semana a semana con una de las series recientes más consistentes que hemos ido viendo en la revista Shonen Jump.

Ahora bien, juegan con la ventaja de que se trata de una secuela de una serie bien establecida como 'Jujutsu Kaisen'. Y aunque el protagonismo ha recaído en nuevos personajes, Akutami de vez en cuando nos deja pinceladitas extras de información.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Jujutsu Kaisen'.

El dúo monstruoso

Aunque 'Jujutsu Kaisen: Modulo' se ambienta varias décadas en el futuro, no se aconseja leerlo sin haber terminado la serie original porque revienta spoilers sobre el último arco del manga y algunos de los jugadores claves.

Se trata de la Batalla Siniestra en Shinjuku, que unió a todos los hechiceros posibles en un último gran combate contra Ryomen Sukuna 68 años antes del inicio de 'Modulo'. En este punto, Sukuna había conseguido poseer a Megumi Fushiguro, y todos los hechiceros iban saltando al ring por rondas para tratar de detenerlo, aunque hubo dos que fueron cruciales para la derrota de Sukuna: Satoru Gojo y Yuji Itadori.

Así lo confirmó Akutami en el primer capítulo de 'Modulo', en el que nombra directamente a Gojo e Itadori como los responsables directos de la victoria contra Sukuna. Sabemos que Gojo era una figura única en el mundo de los hechiceros, por eso se le intentó sellar en su momento, pero tras su muerte Itadori se convierte en el hechicero más poderoso de Japón (y posiblemente del mundo).

Ambos ya venían apuntando maneras desde el principio y no es una sorpresa que Akutami los resalte. En el caso de Gojo, poseía los Seis Ojos, su Técnica Maldita Ilimitada y una expansión de dominio brutal, siendo un hechicero realmente formidable.

Por su parte, Yuji tiene una fuerza física sobrenatural de base, además de que su genealogía única también le permite usar la Manipulación de sangre, Técnica de Relicario, la Técnica de Maldición Inversa y Destello oscuro. El que se convirtiera durante una larga temporada en el huésped de Sukuna solo potenció aún más las habilidades tremendas que ya tría consigo.

Ahora bien, 'Modulo' también nos deja claro quiénes son los otros personajes más poderosos de esta generación en 'Jujutsu Kaisen': Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Yuta Okkotsu y Maki Zenin. Yuta tambíén era otro que apuntaba maneras desde 'Jujutsu Kaisen 0', convirtiéndose en uno de los pocos hechiceros de Clase Especial, que además cuenta de su lado a una maldición tan poderosa como Rika. Maki y Yuta se convirtieron en los nuevos pilares del clan Gojo, Fushiguro terminó siendo el líder del Clan Zenin y Kugisaki ha terminado teniendo una vida larga, rodeada de lujos.

Así que Yuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yuta y Maki, aún tienen mucho camino por andar. Porque otra cosa no, pero la generación de hechiceros de 'Jujutsu Kaisen' dejó el listón por las nubes.

En Espinof | Las 33 mejores series de anime de los últimos años y dónde las puedes ver en streaming

En Espinof | 4 animes con buenas dosis de acción, gore y horror si 'Chainsaw Man' te ha dejado con ganas de más