'La oficina' retrata con humor las penurias godinatas. Un divertido remake con amplio margen de mejora

«Somos un país con una tremenda precarización laboral, con una explotación campante», clamaba el actor Fernando Bonilla en una entrevista distribuida por EFE y es algo que se ve desde el comienzo de 'La oficina', la recién estrenada versión mexicana de 'The Office', cuya primera temporada ya se puede ver al completo en Prime Video.

Con una serie que se acerca peligrosamente a la veintena de remakes internacionales y de la que han surgido spin-offs y secuelas, es difícil el poder ser originales y ver cómo diferenciarse. Lo habitual es, de hecho, calcar el primer episodio de la británica y, por supuesto, poblar la oficina pertinente de los arquetipos ya familiares para todos.

En esta ocasión, Marcos Bucay y Gaz Alazkari como responsables máximo de la serie (primero en el guion, segundo en la dirección) si bien parten de puntos similares en la premisa (una amenaza de cierre en esta caso) y, quizás abusan de los arquetipos (reconoces inmediatamente los homólogos arquetípicos de prácticamente todos los personajes), deciden darle un mayor énfasis a la realidad de la precariedad en México.

Lunes de bajón, viernes de guasón

Un ejemplo de esto, que ya comenta Bonilla, lo tenemos ya no en el primer episodio, donde los empleados de Jabones Olimpo ven amenazados sus puestos de trabajo; sino más bien en el segundo episodio, en dónde les vemos desesperados por cobrar la quincena (y con el jefe queriendo llevárselos a tomar algo) y andan haciendo cuentas para no quedarse a cero en sus, valga la redundancia, cuentas.

Todo esto aderezado con la cultura empresarial propia, la vida godín, por así decirlo. Ahí ya no me voy a meter demasiado en su verosimilitud, debido a que no estoy familiarizado (más allá de lo que me pueden contar amigos mexicanos) con las circunstancias propias de la cultura oficinista mexicana... y también es verdad que 'The Office' tira más de sátira y humor que, digamos, de denuncia.

Lo que también comparte 'La oficina' con sus compañeras de franquicia es en que de primeras necesita un tiempo de mejora. El tener un protagonista odioso, el que tenga su ración humor incómodo y demás características habituales de este mundo hace que no siempre entre como debe entrar.

En este sentido, si la pregunta es si con todo esto 'La oficina' es divertida, la respuesta es que sí... pero no siempre. Como digo, se tarda su tiempo en hacerse a los personajes y el hecho de que exista 'The Office', tanto la original como la estadounidense, hace que sea difícil juzgar esta adaptación mexicana sin pensar en sus precedentes.

Sobre todo cuando las similitudes son tantas. Aun así, es una de esas series dispuestas a dar media hora de respiro dentro de nuestra ajetreada vida.

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