La Fiesta del Cine ha sido un exitazo. 1,35 millones de espectadores y el segundo mejor dato post-pandemia para unas salas que no paran de celebrar

Todos sabemos lo que es la Fiesta del Cine: unos la evitan para no tener que soportar a gente que nunca va a las salas, otros solo van en ese momento, algunos acumulan y aprovechan para darse un empacho... Hay muchas maneras de disfrutarla desde que la iniciativa empezara en 2009, hace ya 17 años. Sí, somos así de viejos. Por aquel entonces las entradas estaban a 2,90 euros y, aunque ahora han subido a 3,50 euros, sigue siendo igual de interesante. ¡Especialmente en un año donde todas las piezas están poniéndose en su lugar!

Más que fiesta, fiestón

Puede que sea por los estrenos, o porque ofrecían una alternativa con aire acondicionado al infierno de la calle, pero las salas han terminado, según datos de la FECE, recibiendo a aproximadamente 1,35 millones de espectadores, recaudando 5 millones de euros. O lo que es lo mismo, la segunda mejor edición desde la pandemia (la mejor fue en octubre de 2024) y la mejor de primavera-verano desde 2019. Puede que no sea la marabunta que era en su momento, cuando no sabíamos lo que era una FFP2, pero al menos vuelve a tener una buena salud.

Cabe recordar que la última edición, en noviembre de 2025, apenas consiguió congregar a 862.000 espectadores, la tercera peor cifra de la historia, pero la tendencia es, en general, positiva: puede que nunca volvamos a llegar a los 2,5 millones de entradas que se vendieron en noviembre de 2016, pero al menos nadie puede dudar del potencial del evento. Bien es cierto que los estrenos esta vez acompañaban, con 'Backrooms', 'Scary Movie', 'Michael' y 'El Drama' copando los primeros puestos.

Siendo honestos, salvo excepciones, nunca vamos a volver a la taquilla de antes de pandemia, y a lo mejor que puede aspirar la Fiesta del Cine es a llegar a la peor cifra de antes de 2020. Pero eso no puede hacer que evitemos celebrar las cifras generales de este año, donde los ingresos de las salas han subido un 19,3% desde el año pasado, con unos 7 millones recaudados cada fin de semana. Y la cosa, viendo lo que está por venir, solo puede subir.

Que la Fiesta del Cine suba en un año como este solo confirma algo que muchos imaginábamos: puede que el público general esté volviendo a considerar el cine como alternativa de ocio, y no tanto como simple lugar al que ir para ver eventos. Sí, faltan muchas cosas por mejorar, empezando por el precio de las entradas y siguiendo por la distribución fuera de las grandes ciudades, pero, aunque solo sea por un día, vamos a permitirnos celebrar. Porque, después de seis años catastrofistas, quién sabe: lo mismo la industria tiene salvación después de todo.

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