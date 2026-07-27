Hace menos de dos meses fracasó en cines y ahora es número 1 de Prime Video en 50 países. El nuevo éxito de Amazon es una espectacular película de fantasía épica

Vivimos una época en la que resulta cada vez más complicado determinar qué es un éxito. En cines sí que es tan fácil como hacer una comparación entre el presupuesto y la recaudación, pero la cosa se complica con aquellos títulos exclusivos de plataformas. Por ejemplo, 'He-Man y los Masters del Universo' fue un enorme fracaso en salas hace poco menos de dos meses, pero ahora arrasa en Prime Video, donde ha conseguido ser número 1 en 50 países.

Obviamente, sólo la propia Amazon sabe hasta qué punto le ha compensado hacer una superproducción con un presupuesto de 170 millones de dólares para que luego solamente recaude 113 millones en salas. Es cierto que la plataforma ver el lanzamiento en cines como una especie de gran campaña publicitaria para algunos de sus largometrajes, pero dudo mucho que 'He-Man y los Masters del Universo' haya sido rentable.

Eso sí, podría haber conseguido la misma cantidad de números 1 estrenándose directamente en Prime Video y entonces lo más probable es que todo el mundo estuviese hablando de un éxito. Y hasta nos creeríamos a pies juntillas que Amazon ya trabaja una secuela, mientras que en este caso no parece algo muy viable.

¿Merece la pena 'He-Man y los Masters del Universo'?

Lo que sí me alegro es que ahora más gente se anime a dar una oportunidad a 'He-Man y los Masters del Universo', ya que se trata de un pasatiempo tan espectacular como colorido con el que es muy fácil dejarse llevar a poco que uno conecte con el tono que propone aquí Travis Knight. Sí que hay alguna broma que encaja regular en un pasatiempo también orientado a los más pequeños de la casa, pero no es algo insalvable.

Una de las grandes sorpresas de la función es el Skeletor de Jared Leto, pues el actor fue baneado de la campaña promocional de la película, lo cual hacía temer lo peor. A la hora de la verdad, Leto está inspiradísimo, logrando equilibrar la vertiente más cómica del personaje con su naturaleza de terrible amenaza.

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