Hoy llega a Netflix la nueva película de José Coronado con los creadores de 'Élite': por desgracia, 'Los creyentes' acaba siendo un thriller mediocre

Ha llegado a un punto en el que el escepticismo es mi reacción inicial ante cualquiera película original de Netflix. Luego cada año hay unas cuantas que merecen la pena -aquí tenéis las de este 2026-, pero es demasiado habitual que te encuentres con títulos que ni siquiera llegan a ser mediocres y que no pasaría nada si nunca hubiesen existido.

Eso sí, reconozco que con 'Los creyentes' tenía esperanzas en que fuera un estimable thriller psicológico, ya que había buenos ingredientes para ello, desde José Coronado encabezando el reparto hasta la presencia de Roger Gual tras las cámaras, sin olvidarme de que el guion corre a cargo de Darío Madrona y Carlos Montero, creadores de 'Élite'. Una vez vista, la verdad es que me ha dejado un tanto frío.

En tierra de nadie

La base de 'Los creyentes' es el regreso de una mujer varios años después a la casa de sus padres con motivo de la muerte de su madre. El problema adicional es que tiene sospechas de que su padre puede haber tenido algo que ver con lo sucedido, construyendo a partir de ahí un misterio que nunca tiene la suficiente garra. Ya no es tanto que realmente genere o no la duda en el espectador como el hecho de que la falta fuerza en todos los sentidos.

Al inicio casi parece una película hermanada con 'El desorden que dejas', la miniserie de Montero para Netflix en la que además Gual dirigía varios episodios. Esa primera toma de contacto sí genera una curiosidad genuina, sobre todo por ese elemento de teoría de la conspiración que marca al personaje de Coronado ya desde el arranque.

Hasta la ambientación en Asturias recuerda un poco a la Galicia de 'El desorden que dejas', dejando incluso por momentos la idea de que las dos historias podrían pertenecer a un mismo universo. Lamentablemente, 'Los creyentes' deja pronto claro que tiene bastante menos que ofrecer en todos las aspectos, algo que empieza desde el propio guion de Madrona y Montero.

Siendo justos, las ideas que se manejan en 'Los creyentes' son interesantes, mezclándose conceptos propios del thriller doméstico con una idea de fondo mucho más llamativa asociada a la idea de un hombre jubilado que se ha dejado seducir por las teorías de la conspiración. Eso podría haber dado para un thriller fascinante, pero todo se aborda de una forma demasiado sencilla que le quita vigor al relato, con el añadido de que las dos vertientes que se proponen no terminan de fluir de forma satisfactoria.

Incluso los detalles que parecen puestos ahí para jugar al despiste con el espectador y avivar la duda sobre lo que está sucediendo realmente -pienso por ejemplo en una escena en la ducha- se sienten no vacíos, pero sí casi intrascendentes. Y Gual, a quien también debemos la notable y vigorosa miniserie 'Fanático', tampoco dota de una fuerza contagiosa a las imágenes, confiando demasiado en que el puzle, mucho más emocional que narrativo, sea gancho suficiente.

Lo que nos queda entonces es una película ejecutada con solvencia, pero que nunca termina de enganchar. Sí es verdad que al menos sus dos protagonistas -a la hora de la verdad, Stéphanie Magnin tiene mucha más presencia que Coronado- cumplen y se entregan a sus personajes, pero también les falta un material mejor para brillar realmente, especialmente a él, que la mayor parte del tiempo está más en segundo plano.

Si tuviese que resumir mis impresiones sobre la película en el menor número cantidad posible de palabras, tengo claro que diría "Sin más". No es para nada un desastre y tampoco te llegas a aburrir con ella, pero me da la sensación de que es otro de esos títulos que funciona mejor para ver de fondo mientras haces otras cosas. Y la cosa se resiente si lo haces dedicando tu plena atención, como fue mi caso.

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