2027 es el fin de una era de Apple TV. Tras 'Para toda la humanidad', la plataforma dice adiós a su otra única serie que sobrevivió desde sus comienzos

Ocho años después, Apple TV marca el final de su toda una era. El servicio de suscripción anteriormente conocido como Apple TV+ debutaba el 1 de noviembre de 2019 con un puñado de series, las cuales han tenido mayor o menor recorrido. De esa ristra de ocho series originales con las que debutó la plataforma, han sobrevivido dos.

Y es que si bien ya sabíamos que 'Para toda la humanidad' (For All Mankind) está por terminar en una sexta temporada que llegaría, presuntamente, en algún momento de 2027, ahora nos hemos enterado de que su compañera de debut, 'The Morning Show' también acabará el próximo año.

Prevenidos

Apple TV ha anunciado que la serie regresará en 2027 con su quinta y última temporada. Una temporada que ya está en producción bajo la batuta de su showrunner Charlotte Stoudt, que cogió el mando del drama metatelevisivo en la temporada 3.

Protagonizada y producida por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, la serie sigue a los periodistas, presentadores y productores de un programa de actualidad matutino. Una serie que no lo tuvo del todo fácil ya que, al intentar reflejar de algún modo la temperatura social en cuanto a la actualidad se refiere, hubo que reescribir completamente la primera temporada prácticamente a última hora.

Dramas aparte, 'The Morning Show' es lo más parecido a un culebrón de prestigio que nos ha dado Apple TV a lo largo de todos estos años. Apoyándose en sus estrellas, los episodios daban todos esos ingredientes de amores, peleas, luchas de poder que atraen a buena parte de público, de crítica y premios.

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2026