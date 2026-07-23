'Spider-Man: Brand New Day' llegará pronto a los cines, mientras tanto Cinemex y Cinépolis presentan sus palomeras y vasos coleccionables que puedes comprar a partir de hoy

México tiene una fascinante relación con los súper-héroes en el cine: es uno de los países en América Latina que más asisten a las salas de proyección, y que más coleccionables compran, por lo que estrenos como 'Spider-Man: Brand New Day' no podrían pasar desapercibidos para los fans, que desde el día de hoy pueden hacerse con los coleccionables que ofrecen dos de las cadenas de cines más importantes del país.

Vasos coleccionables de Cinemex

Por un lado, los coleccionables de Cinemex constan de sólo unos vasos con diseños alusivos a Spider-Man y otro más a Hulk, de los cuáles cuentan con figurillas y se venden en un combo con palomitas básicas grandes por 400 pesos.

Por otro lado, Cinépolis sorprende al presentar una palomera de edición especial metálica que simula a Spider-Man en un edificio, hecha enteramente de metal, a un precio de 385 pesos con palomitas de mantequilla incluidas.

En cuanto a los vasos, manejan sólo dos diseños con figuras intercambiables que dejan ver una versión con una figurilla que simula estar sobre el techo de un edificio, y una más, que al sacudir el vaso, hace que Spider-Man vuele sostenido de la pajilla, ambos por 245 pesos cada uno con refresco incluido.

Cinemex ha puesto a partir de hoy a la venta al público en general sus coleccionables, sin embargo, Cinépolis pondrá a la venta estos coleccionables hasta el día 29 de julio y sólo para miembros en nivel fanático y súperfanático.

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Al parecer, todo indica que 'Spider-Man: Un nuevo día' será una de las entregas más ambiciosas del Universo Marvel. Con una duración cercana a las dos horas y media, múltiples líneas argumentales y un Peter Parker obligado a reconstruir su vida desde cero, la película parece combinar el espectáculo superheroico habitual con una historia mucho más íntima sobre la identidad, la pérdida y las segundas oportunidades.

'Spider-Man: Brand New Day' se proyectará en salas de cines el día 29 de julio en México.

Fotos de @cinemex | @_jhonnyups

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