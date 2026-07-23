HOY SE HABLA DE

'Spider-Man: Brand New Day' llegará pronto a los cines, mientras tanto Cinemex y Cinépolis presentan sus palomeras y vasos coleccionables que puedes comprar a partir de hoy

Vasos especiales y palomeras de metal son parte de la oferta de souvenirs de los cines en México para el estreno de la película

Spider Man Un Nuevo Dia Llegara Pronto A Los Cines Mientras Tanto Cinemex Y Cinepolis Presentan Sus Palomeras Y Vasos Coleccionables Que Puedes Comprar A Partir De Hoy
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
joel-calata

Joel Calata

Editor
joel-calata

Joel Calata

Editor
Linkedin twitter instagram
650 publicaciones de Joel Calata

México tiene una fascinante relación con los súper-héroes en el cine: es uno de los países en América Latina que más asisten a las salas de proyección, y que más coleccionables compran, por lo que estrenos como 'Spider-Man: Brand New Day' no podrían pasar desapercibidos para los fans, que desde el día de hoy pueden hacerse con los coleccionables que ofrecen dos de las cadenas de cines más importantes del país.

Spider Man Un Nuevo Dia Llegara Pronto A Los Cines Mientras Tanto Cinemex Y Cinepolis Presentan Sus Palomeras Y Vasos Coleccionables Que Puedes Comprar A Partir De Hoy Vasos coleccionables de Cinemex

Por un lado, los coleccionables de Cinemex constan de sólo unos vasos con diseños alusivos a Spider-Man y otro más a Hulk, de los cuáles cuentan con figurillas y se venden en un combo con palomitas básicas grandes por 400 pesos.

Por otro lado, Cinépolis sorprende al presentar una palomera de edición especial metálica que simula a Spider-Man en un edificio, hecha enteramente de metal, a un precio de 385 pesos con palomitas de mantequilla incluidas. 

"La agenda ya está completa hasta el año 2042". Marvel aclara el futuro de X-Men y Miles Morales de una vez por todas
En Espinof
"La agenda ya está completa hasta el año 2042". Marvel aclara el futuro de X-Men y Miles Morales de una vez por todas

En cuanto a los vasos, manejan sólo dos diseños con figuras intercambiables que dejan ver una versión con una figurilla que simula estar sobre el techo de un edificio, y una más, que al sacudir el vaso, hace que Spider-Man vuele sostenido de la pajilla, ambos por 245 pesos cada uno con refresco incluido.

Cinemex ha puesto a partir de hoy a la venta al público en general sus coleccionables, sin embargo, Cinépolis pondrá a la venta estos coleccionables hasta el día 29 de julio y sólo para miembros en nivel fanático y súperfanático.

@jhonnyups

🕷️🕸️ ¡EL HÉROE DE NUEVA YORK ESTÁ DE REGRESO! 🔴🔵 Estos son los promocionales oficiales que llegarán a Cinépolis con el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día 🕷️✨ Desde increíbles vasos 🥤 hasta una espectacular palomera 🍿, estos coleccionables son perfectos para todos los fans del Hombre Araña. 🕸️❤️💙 👀 ¿Qué te parecieron? 💬 Cuéntame en los comentarios: 🕷️ ¿Cuál de todos es tu favorito? 🕸️ ¿Lo agregarías a tu colección o irías por toda la línea de promocionales? 📲 Sígueme para conocer antes que nadie los precios, fechas de preventa, venta general y todas las novedades de los próximos coleccionables de Cinépolis. 🎬🔥 #SpiderMan #SpiderManUnNuevoDía #Marvel #Cinepolis #Jhonnyups 🕷️🍿🥤

♬ original sound - 👽✨Jhonnyups ✨🛸

Al parecer, todo indica que 'Spider-Man: Un nuevo día' será una de las entregas más ambiciosas del Universo Marvel. Con una duración cercana a las dos horas y media, múltiples líneas argumentales y un Peter Parker obligado a reconstruir su vida desde cero, la película parece combinar el espectáculo superheroico habitual con una historia mucho más íntima sobre la identidad, la pérdida y las segundas oportunidades.

'Spider-Man: Brand New Day' se proyectará en salas de cines el día 29 de julio en México.

Fotos de @cinemex | @_jhonnyups

En Espinof | Tom Holland, sobre su sustituto como Spider-Man: "Es supertalentoso y todo el mundo está hablando de él"

En Espinof | Tom Holland estaba convencido de que Christopher Nolan odiaba su actuación en 'La Odisea': "No sabía que solo funcionaban durante tres minutos"

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios